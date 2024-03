Presionan abogados de Hunter Biden para desestimar cargos fiscales

Los Ángeles.- Los abogados de Hunter Biden pidieron este miércoles a un juez que desestime el caso fiscal que le acusa de un plan de cuatro años para evitar el pago de 1,4 millones de dólares en impuestos mientras llevaba un estilo de vida extravagante.

El hijo del presidente Joe Biden se ha declarado inocente de los nueve delitos y faltas fiscales. Sus abogados argumentaron que la acusación está políticamente motivada, se vio empañada por filtraciones de agentes del IRS que afirmaron públicamente que el caso se había manejado mal e incluye algunas acusaciones de antes de que se mudara a California.

Durante las tres horas que duró la vista, los fiscales tacharon las acusaciones de inverosímiles. El fiscal Leo Wise se burló de la idea de que el caso estuviera manchado por los agentes del IRS "a los que no podría haber elegido en una rueda de reconocimiento".

El abogado defensor Abbe Lowell, por su parte, sostuvo que el caso estaba irremediablemente contaminado por la política partidista, calificándolo como "el enjuiciamiento menos ordinario que una persona pueda imaginar."

El juez de distrito Mark C. Scarsi pareció mostrarse escéptico, diciendo a Lowell que faltaban pruebas contundentes de algunas de sus afirmaciones. "Usted cita muchas cosas en Internet", dijo.

Scarsi dijo que probablemente se pronunciaría sobre las peticiones de desestimación antes del 17 de abril.

Hunter Biden también ha sido acusado en Delaware de mentir en un formulario federal para comprar un arma en 2018 al decir que no consumía ni era adicto a drogas ilegales, aunque ha reconocido ser adicto al crack en ese momento. Se ha declarado inocente en ese caso, que también le acusa de poseer el arma ilegalmente.

Ambos casos están supervisados por el abogado especial David Weiss y los juicios están programados provisionalmente para junio, aunque los abogados de la defensa también están intentando que se anulen los cargos por posesión de armas en Delaware.

Las dos acusaciones se derivan de una investigación federal que ha durado un año y que se esperaba que concluyera este verano con un acuerdo por el que Hunter Biden habría obtenido dos años de libertad condicional tras declararse culpable de delitos fiscales menores. El hijo del presidente, que desde entonces ha pagado los impuestos atrasados con un préstamo, también habría evitado ser procesado por el cargo de posesión de armas si no se hubiera metido en líos.

Los abogados defensores sostienen que las cláusulas de inmunidad del acuerdo fueron firmadas por un fiscal y siguen vigentes, aunque los fiscales no están de acuerdo.

Pero el acuerdo que podría haber evitado a Hunter Biden el espectáculo de un juicio penal durante la campaña presidencial de 2024 se deshizo después de que un juez federal de Delaware empezara a cuestionarlo. Ahora, los casos de los impuestos y las armas siguen adelante como parte de una confluencia sin precedentes de drama político y jurídico: A medida que se acercan las elecciones de noviembre, el Departamento de Justicia persigue activamente tanto al hijo del presidente demócrata como al presunto candidato republicano, Donald Trump.

La propuesta original de Hunter Biden de llegar a un acuerdo con la fiscalía fue tachada de "trato de favor" por los republicanos, incluido Trump. El expresidente se enfrenta a sus propios problemas penales: 91 cargos en cuatro causas, entre ellos el de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden.

Los procesos penales de Hunter Biden también se producen en paralelo a los esfuerzos, hasta ahora infructuosos, de los republicanos del Congreso por vincular sus negocios con su padre. Los republicanos están llevando a cabo una investigación de impugnación contra el Presidente Biden, alegando que estaba implicado en un esquema de tráfico de influencias con su hijo. No hay pruebas que demuestren que Joe Biden, como presidente o anteriormente como vicepresidente, abusara de su cargo o aceptara sobornos, aunque han surgido dudas sobre la ética que rodea los negocios internacionales de la familia Biden.

Al iniciar su investigación sobre la destitución de Biden el año pasado, los republicanos de la Cámara de Representantes se basaron en gran parte en afirmaciones no verificadas de un informante del FBI, divulgadas por los republicanos del Senado, que sugerían que se habían discutido pagos por un total de 10 millones de dólares de la empresa energética ucraniana Burisma a los Biden. El ahora ex informante del FBI, Alexander Smirnov, fue detenido el mes pasado en un caso también supervisado por Weiss. Se ha declarado inocente de la acusación de haber inventado las acusaciones de soborno. Su abogado asistió a la vista del miércoles, aunque no habló en la sala.

Si es declarado culpable de los cargos fiscales, Hunter Biden, de 53 años, podría ser condenado a un máximo de 17 años de prisión.