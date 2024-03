Deja ataque con arma blanca en Illinois 4 muertos y 5 heridos

Nueva York.- Un hombre perpetró el miércoles por la tarde una matanza a puñaladas en un barrio residencial del norte de Illinois, matando a cuatro personas e hiriendo a otras cinco en un ataque que incluyó un allanamiento de morada y en el que intervinieron varias escenas del crimen, según informaron las autoridades.

Carla Redd, jefa de policía de Rockford, ciudad de unos 150 mil habitantes situada a unos 130 kilómetros al noroeste de Chicago, dijo en rueda de prensa que se había detenido a un sospechoso del ataque, cuyo móvil no estaba claro.

Tres de las cuatro víctimas mortales fallecieron en el lugar de los hechos y la otra en un hospital, según las autoridades. De los heridos, una persona se encontraba en estado crítico en un hospital, mientras que otras cuatro estaban estables.

La policía no dio el nombre del sospechoso, pero dijo que no se buscaba a nadie más por el atentado. "No creemos que haya ningún otro sospechoso huido o prófugo en este momento", declaró el jefe Redd en rueda de prensa.

El sheriff Gary Caruana, del condado de Winnebago, dijo que entre las víctimas había una mujer que huía del sospechoso tras un aparente allanamiento de morada. Ella y una persona que intentó ayudar sufrieron heridas de arma blanca, añadió el sheriff. La mujer se encuentra en estado grave, mientras que el hombre que intervino está estable, dijo.

La jefa añadió que no todas las víctimas habían sido apuñaladas, aunque señaló que no se habían producido disparos. Entre las víctimas había un cartero, según las autoridades.

Cuatro pacientes fueron trasladados al OSF Saint Anthony Medical Center de Rockford, confirmó un portavoz del hospital.

El alcalde de Rockford, Tom McNamara, dijo en la rueda de prensa que el episodio ha conmocionado a la comunidad, que ya estaba conmocionada por otro apuñalamiento el domingo en el que un hombre fue acusado de asesinato por la muerte de un empleado de 18 años en el interior de un Walmart.

Los asesinatos se produjeron un mes después de que la policía celebrara un informe que mostraba que los delitos violentos habían descendido un 19% en la ciudad el año pasado, aunque los homicidios habían aumentado respecto a 2022.

La policía informó de que había recibido llamadas de asistencia policial y de emergencia sobre las 13:15 horas del miércoles.

Las fotos del lugar de los hechos mostraban una cinta policial que bloqueaba gran parte de una calle del barrio residencial mientras llegaban vehículos de bomberos y patrullas.

Vanessa Hy, una residente, declaró a una cadena de televisión local que vio a la policía deteniendo al sospechoso.

"Luego corrieron hacia el patio trasero y, al cabo de unos minutos, vimos cómo bajaban al sospechoso esposado por el camino de entrada, y estaba muy ensangrentado", declaró Hy a WREX 13.