Ya se sienten los efectos de la sequía de 2024: Mireles

Chihuahua.- En un hipotético escenario catastrófico de falta de lluvias en el presente año, para el 2025 no podría planearse un ciclo agrícola por el agotamiento de las reservas en las presas, consideró el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso del Estado, diputado Saúl Mireles, quien dijo que ya se sienten los efectos de la sequía por falta de lluvias en 2024.

Ante la ausencia de lluvias en invierno y el nivel de las presas por debajo de los niveles esperados, además de la sequía, los sectores gubernamentales y de productores agropecuarios encienden las alarmas y activaron programas de apoyo.

“Está abierto el programa de maíz molido, se está ofreciendo a precio de subsidio a los productores del estado, sobre todo para el mantenimiento de los hatos ganaderos y en puerta está el apoyo con subsidio al fertilizante, con semilla de sorgo y de avena para amortiguar un poco el efecto de la crisis en el campo”, indicó el legislador.

Mencionó también que trabajan de la mano con productores de sistemas de riego y de temporal, aspectos como el abasto de energía eléctrica, mientras hacen votos porque haya un temporal para que las presas recuperen niveles y asegurar, al menos en parte, el ciclo agrícola 2025.

“En el tema del temporal dependemos totalmente de las lluvias, sería un tema catastrófico si no llueve. De por sí, el año pasado nos dejó estragos importantes. Si no llueve para este, no sabemos qué vamos a hacer, en este momento me quito la cachucha de diputado y me pongo la de productor, y te digo que la mayor preocupación que tenemos es por el agua”.

Precisó Mireles Corral que en la actualidad aún quedan reservas de maíz, rastrojo y pastura, sin embargo, al ritmo del consumo de los animales pronto no quedarán reservas y deberán comprar a los precios que fije el mercado ante la escasez.