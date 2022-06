Surgió todo de la historia de amor de Eduardo y Roger

Chihuahua.- “Los casos de discriminación por preferencias sexuales en la Sierra Tarahumara abundan, pero, con nuestro matrimonio se abrió un poco el tema en las comunidades de la sierra. Queremos que ya no tengan miedo, que no nos ataquen, que no nos discriminen más”, explicó Eduardo, secretario del Comité Estatal Napawiká Tomoje Rarámuri y quien contrajo matrimonio con Roger Aguirre, quien funge como presidente del colectivo.

La historia de amor que unió a Eduardo y a Roger nació en Guachochi, pero a pesar de la zona geográfica y todo lo que ella conlleva, la tecnología jugó un papel importante.

“Nos conocimos y nos tratamos por redes sociales durante tres años, ahí empezó el noviazgo, luego llamadas o por video llamadas”, expresó Roger.

Debido a que la madre de Eduardo enfermó, él se tuvo que venir a Chihuahua ya que allá no había el equipo médico necesario para atenderla. La separación no duró mucho, pues Roger vino a vivir a Delicias.

Luego de conocerse en persona y apoyarse mutuamente, ellos decidieron casarse en agosto del 2021.

“El registro civil nos puso muchas trabas por ser un matrimonio igualitario, nos decían que no podíamos, que teníamos que meter un recurso; cuando llegamos no nos atendieron por ser homosexuales, luego conseguimos apoyo y la boda se realizó el 27 de enero del 2022”, expresó uno de ellos.

Eduardo es licenciado en Enfermería, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua y Roger pronto retomará la carrera de Derecho. Actualmente, ambos trabajan en echar andar el proyecto “Salud y bienestar”, que incluye tener ambulancia disponible a cualquier hora, así como brigadas de salud y de seguridad permanentes en las comunidades serranas.

Esta marcha, será inédita, ya que será la primera que surge de un pueblo originario a nivel nacional; Napawiká Tomojé significa: “Juntos nosotros por los rarámuris”.