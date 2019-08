Chihuahua.- “Si ven a mi hija ayúdenla, quítensela al hombre que la lleva”, son las palabras de desesperación que Adelaida, madre de Dulce, lanzó a la sociedad luego de que se cumplieran 23 días desde que fue sustraída por un hombre mayor, quien desapareció junto a ella. Luego de una primera comunicación que tuvo la menor con su madre tras ser reportada como desaparecida, hasta hoy no ha vuelto a contactarse con su familia, por lo que el temor de que ya se encuentre lejos es mucho para Adelaida.

“Yo le hablo al número que me habló todos los días, llamo y llamo, pero siempre me manda al buzón. No sé nada de ella, es como si se la hubiera tragado la tierra”, señaló. En el momento en que cruzaron algunas palabras, la madre señaló que se quedó en estado de ‘shock’, ya que esperaba que su hija pudiera regresar, pero colgó la llamada.

Adelaida comentó que tiene contacto constante con la Fiscalía cuyos agentes investigadores le señalan que están cerca de dar con el paradero.

“Aún tengo esperanza en la autoridad, pero tengo miedo de que se la haya llevado a su tierra, allá en Polanco hay muchos barrancos y para allá la ley no entra, sería difícil sacarla”, comentó. Añadió que desea que su hija busque escapar de su captor y pedir ayuda, ya que mandó un mensaje en el que le pidió que busque ayuda de las personas que la siguen buscando, mientras que a la sociedad chihuahuense le pidió que reporten en cuanto vean a la menor. “Hija te quiero mucho, regresa a la casa, busca ayuda, busca auxilio, hay muchas personas que te quieren ayudar.

Al señor (José María Núñez Portillo) le diría que me entregue a mi niña, es una niña. No creo que la quiera para criarla, ella apenas iba a entrar a la secundaria”, acotó. Este fin de semana la madre de la menor acudirá a la ciudad de Delicias donde busca extender la búsqueda.

Si alguien ha visto a la menor o a su captor puede comunicarse al 911 o al 089 como denuncia anónima. Así como al (614) 429 33 00 con extensiones 10706, 14289 y 14379.