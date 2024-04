Sentencia contra 'enfermero asesino' sería hasta junio

Chihuahua.- La carga de evidencias que están siendo presentadas contra Jorge Alberto C., así como su pareja Lasseth C. y su hijo Jorge Alberto C. presuntos responsables del multihomicidio de los integrantes de la familia Romero en junio de 2017, harán que se prolongue por lo menos un mes y medio más el juicio, por lo que la sentencia será dada a conocer a principios de junio, de acuerdo a las proyecciones realizadas por el agente del Ministerio Público.

Durante el proceso del juicio la defensa de los acusados ha tratado de desestimar las investigaciones que llevaron a la detención sus clientes. El juicio inició el 15 de marzo y a petición de la defensa ha sido llevado de manera cerrada.

Los acusados enfrentan una pena que llegaría a los 300 años por tratarse de cinco homicidios y según mencionó el fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, en caso de que se concrete, sería una de las más altas de los tiempos recientes.

El juicio oral comenzó el 15 de marzo, pero a la fecha se ha centrado en la presentación de las pruebas del Ministerio Público para demostrar la culpabilidad de los tres acusados en las muertes de María Magdalena Romero Armendáriz, Ricardo Iván Chávez Pérez, Daniela Romero Armendáriz, Daniel Gregorio Romero Vega y Rita Armendáriz, en hechos ocurridos en esta ciudad el 29 de junio de 2018.

Entre las evidencias que han sido aportadas por el Ministerio Público, destaca que los tres acusados acudieron al domicilio de las víctimas en la colonia Lomas Universidad, en la ciudad de Chihuahua, ya que estaban en la negociación para la entrega de un riñón, por el cual la familia les habría entregado la cantidad de 500 mil pesos. El órgano sería para uno de los familiares en estado grave.

Según las investigaciones el homicidio ocurrió luego de una acalorada discusión con integrantes de la familia, quienes reclamaron que les regresara el dinero, pero en respuesta los acusados dispararon contra las víctimas en repetidas ocasiones, escapando del lugar y dejando al menor.