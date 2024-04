Denuncian a juez por liberar a presunto violador de mujer

Chihuahua.- Un grupo de mujeres acudieron al Congreso del Estado para denunciar la incapacidad, las omisiones, y la desconsideración que consideran, cometió el juez de control Jorge Napoleón Rayas, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que permitió a un presunto violador llevar su proceso en libertad.

Carmen Leticia Alicano Gastelum, denunció la violación de su nieta en noviembre pasado por parte de Jazziel C. P. de 18 años, de quien ahora temen represalias, pues han recibido mensajes intimidatorios que las revictimizan, pues ahora no tienen paz.

“A mi nieta la violaron en noviembre, a él lo detienen con una orden de aprehensión en enero, y desde entonces hasta el domingo estaba detenido, pero el juez Rayas dijo que él podía hacer su proceso en libertad, que las mujeres maduramos primero que los hombres y que ella debió haber sido más consciente. Eso lo dijo el juez y está grabado en los videos de la audiencia”, declaró Alicano Gastelum.

La abuela de la víctima dijo no saber si Jazziel C. P. cuenta con influencias o capacidad de sobornar al juzgador, pero dijo tener seguridad de que se cometieron omisiones, pues a la audiencia en donde otorgaron la medida cautelar de libertad bajo caución, acudió una ministerio público de guardia y una representante legal suplente del abogado de oficio, porque la titular de la investigación, la representante del DIF y el abogado titular del caso (de oficio) no trabajaron ese día.

“La niña le tiene mucho miedo, sospecho que lo sacaron para que se fuera, antes de salir de la cárcel nos amenazó, a mí me dijo, disculpen la expresión, ‘te voy a desmadrar la vida’, y recibimos mensajes”, narró la denunciante.

Comentó que en la actualidad reciben el respaldo del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) y de la diputada Ivón Salazar, presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, para garantizar primero, su seguridad, además de una justicia efectiva que castigue al violador que dejará una huella traumática profunda a la adolescente de 16 años.