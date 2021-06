Se esconde Arturo Fuentes Vélez

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- El gobierno del estado afirmó que, desde diciembre del 2020 a abril del 2021, se han pagado 85 millones 294 mil 799.71 pesos al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), según datos entregados por Jesús Mesta Fitzmaurice, coordinador del gabinete estatal.

A pesar de que se buscó y se solicitó entrevista con el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, con la finalidad de explicar la situación que el estado tiene con este organismo, pero su secretaria informó que se encontraba en una junta vía zoom de la que no se podía ausentar, mientras que, su enlace de comunicación social, Miriam Saldívar informó que, hasta que no fuera notificado, no daría entrevista.

Esto con relación a la denuncia que ciudadanos presentaron en su contra por un adeudo que ronda los 300 millones de pesos que el estado tiene con Ficosec y con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).

Según el coordinador del gabinete estatal, el gobierno del estado pagó a Fiscosec la cantidad de 7 millones 534 mil 607.34 pesos en diciembre; 25 millones 539 mil 270.79 pesos durante enero; 16 millones375 mil 467.23 pesos en febrero; 16 millones 666 mil 911.23 pesos en marzo y 19 millones 178 mil 543.12 abril, quedando pendiente el pago correspondiente al mayo.

Fue el pasado lunes cuando, el ciudadano Néstor Baeza López y su representante legal, Gerardo Cortinas Murra, presentaron una denuncia formal en contra del secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, por la negativa a aportar a los fideicomisos públicos de Fechac y Ficosec una cantidad superior a los 300 millones de pesos.

La denuncia es por la comisión de los delitos de ejercicio ilegal de servicio público, uso ilegal de atribuciones y facultades y/o los que resulten, informó el abogado Cortinas Murra.

En la demanda se establece que al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) se le adeuda la cantidad de 95 millones, 625 mil 729 pesos, que se obtienen mediante la aportación extraordinaria del 5 por ciento del impuesto sobre nómina.