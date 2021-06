Miente gobernador, no hay convenio: Ficosec

Sergio Ochoa, presidente del Ficosec, desmintió la versión del gobernador Javier Corral de que existía un convenio para pagarle las retenciones por más de 300 millones de pesos en perjuicio del organismo.

El dirigente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana negó categórico que exista un convenio de pago con Gobierno, como lo afirmó el gobernador en días pasados.

Dio a conocer además que el Comité Técnico del Ficosec, presentó ayer una denuncia penal en contra de Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda, y dos colaboradores más, por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, peculado y los delitos que resulten.

“Esos dineros Gobierno del Estado los cobró, los recibió de nosotros, de los empresarios, de los pagadores de nómina; el gobierno los recolectó, los ingresó a sus arcas e incluso en sus publicaciones que hace en los diarios de mayor circulación y en el Periódico Oficial del Estado, los reportó como egreso destinado a Ficosec, pero nunca nos lo entregó, y nosotros tenemos la denuncia y tenemos las pruebas”, dijo Sergio Ochoa, presidente del organismo.

Mencionó también que desde marzo se presentaron quejas ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), por el mal uso de los recursos que les corresponden, y además de lamentar que el mandatario haya minimizado el tema ante la prensa de Ciudad Juárez el pasado lunes,

El directivo informó que hasta el 31 de mayo Gobierno del Estado adeudaba a Ficosec 114 millones 879 mil 594 pesos con 77 centavos más recargos equivalentes a 48 millones 763 mil 338 con 15 centavos, dinero que se recauda con la sobretasa al Impuesto Sobre Nómina (ISN), y quien insistió que lo más grave es que se hayan reportado dentro del presupuesto de egresos.

“Nosotros, el Fideicomiso, por instrucciones del Comité Técnico, presentamos hoy una denuncia penal en contra de algunos de los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda Estatal, precisamente derivados de los adeudos que se tienen ante el fideicomiso, indicó Ochoa, quien agregó que desde marzo se tenían listas las denuncias penales, pero el propio Comité decidió ampliar el plazo hasta el 31 de mayo.

“Entonces eso no se vale, y la respuesta de que, -no hay dinero-, y -no les podemos pagar, pero en cuanto haya dinero les pagaremos-, no justifica que esos recursos se cobraron y se hayan utilizado en otra cosa y, eso, eso se conoce como peculado”, destacó Ochoa, quien también deslindó a la institución de las denuncias que interpuso el pasado lunes otro ciudadano por la misma causa.

Los otros dos funcionarios señalados de peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades son César Bolado, subsecretario de Egresos de Hacienda, y Adriana Reaza Suárez, directora de Programación y Control de Pagos de la misma dependencia, además de quien resulte responsable.

También se intentó establecer contacto con directivos de Ficosec, pero personal del departamento de Comunicación Social informó que la dependencia mantiene la misma postura de desconocimiento a la denuncia interpuesta por ciudadanos ajenos al organismo y espera se aclare pronto la situación.

Confirma adeudos a universidades y Cruz Roja

“Desde el mes de marzo recibimos un escrito por parte del presidente de Ficosec haciendo mención en el retraso a los entes de Gobierno del Estado en relación con los recursos que debe de reportarle y que recauda con la sobretasa al impuesto sobre nómina”, confirmó el auditor superior Héctor Acosta Félix.

Dijo que la auditoría inició desde el 4 de marzo y que el escrito presentado por Ficosec les serviría para verificar las cifras pendientes de entregarles al 31 de diciembre de 2020, año fiscal que se está auditando.

Indicó que en 2019 la Secretaría de Hacienda, por lo que toca a Ficosec, recaudó un esta sobretasa 187 millones durante 2019 y le quedó pendiente de enterar 90.4 millones, emanados de la retención del Impuesto Sobre Nómina.

Señaló también que en la revisión de las cuentas públicas de 2019, se encontraron irregularidades no sólo en Ficosec y Fechac, sino en universidades públicas y la Cruz Roja, que es a donde se destina la retención.