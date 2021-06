No paga Corral 300 patrullas; las inmovilizan

Omar Morales / El Diario de Juárez / Una pickup es remolcada luego de haber sido desactivada

Chihuahua— Alrededor de 300 patrullas de la Policía Estatal y la Policía Ministerial, dependientes respectivamente de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, fueron paradas vía GPS ante la falta de pago a la arrendadora que presta el servicio al Gobierno estatal.

Las unidades preventivas y las de la Agencia Estatal de Investigación fueron desactivadas vía satelital, es decir, que a distancia se les cortó la corriente a causa de un adeudo de varios meses con la empresa Casanova Vallejo, la cual tiene el contrato con ambas dependencias para suministrar los vehículos mediante ‘leasing’ o arrendamiento financiero.

La Secretaría de Hacienda paga a la empresa Casanova Vallejo S.A. de C.V., una renta mensual estimada en 7 millones 398 mil 350.56 pesos, por el uso de 254 vehículos para las necesidades operativas de la dependencia, pero debido a un atraso en el pago correspondiente las patrullas fueron desactivadas por dispositivos de control GPS.

En la ciudad de Chihuahua quedaron varadas unidades de la Policía Estatal en las calles Aldama y 15 y otra con número económico 823 en la avenida Teófilo Borunda y Calle 27. Ambas tuvieron que ser remolcadas con grúas.

En el caso de las patrullas de los agentes ministeriales, algunas quedaron detenidas en brechas de la región serrana, dejando a los agentes expuestos a embates del crimen organizado, mientras los comandantes tuvieron que movilizarse en otros vehículos para apoyar a los elementos afectados.

Comandantes y elementos de la región serrana se quejaron de que sus unidades dejaron de funcionar y tardaron en conseguir auxilio de otros compañeros debido a que temían que otras patrullas que pudieran ir a remolcar a las varadas también dejaran de funcionar.

“Yo tengo cinco unidades paradas ahorita en brecha, y no puedo ir por ellas porque en peligro y la mía también la apaguen. Vamos a ir por los muchachos y andamos consiguiendo otras trocas que no se apaguen”, dijo uno de los mandos estatales, quien pidió mantener sus datos generales bajo reserva.

Otro de los oficiales refirió que las condiciones de trabajo en el último año han sido precarias, sobre todo por la dotación de gasolina, ya que cada martes y viernes surten 80 litros para unidades de ocho cilindros, que resultan insuficientes porque tienen que patrullar comunidades a hasta 80 kilómetros de distancia, entre brechas y caminos rurales, donde se gasta mucho combustible.

“Hay unidades ‘castigadas’, a esas les dan nomás 50 litros cada martes y viernes, pero imagínate, en la Sierra las distancias son relativas porque a una comunidad a 30 kilómetros se pueden hacer horas por lo accidentado del camino”, dijo otro de los entrevistados, quien se quejó de los problemas adicionales que enfrentan los agentes fuera de las grandes ciudades.

Oficiales asignados a Ciudad Juárez confirmaron que se implementó un operativo de arrastre para los vehículos que quedaron inhabilitados en diversas partes de la ciudad.

De acuerdo con los elementos, las patrullas afectadas fueron de las marcas Ford Lobo, algunas Chevrolet Silverado y automóviles Volkswagen Jetta, todos arrendados por Casanova Vallejo, pues el resto de las patrullas funcionaron normal dado que son propiedad estatal, es decir, no arrendadas, o el servicio es prestado por otra empresa.

Es un tema de Hacienda: Peniche y García Ruiz

Respecto al paro de unidades, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, reconoció que se trata de un adeudo que el Estado tiene con dicha empresa y aunque no precisó los montos, aseguró que se han realizado algunos pagos con el afán de restablecer el servicio en las unidades dedicadas al tema de seguridad.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, expuso que se trata de “un tema que tiene que ver con el área administrativa y es Recursos Materiales de la Secretaría de Hacienda”, la instancia responsable de realizar los pagos, además, aseguró que esto no afectó la operatividad de la corporación.

En el caso de Seguridad Pública, fueron al menos 40 los vehículos a los que se les interrumpió la corriente. Muchos de ellos se quedaron “tirados” en la calle y tuvieron que ser remolcados con grúas para su resguardo.

Peniche Espejel aseguró que se trata de un diferendo con la empresa y se prevé que la situación quede corregida en las próximas horas. Indicó que son alrededor de 290 los vehículos asignados a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que tienen arrendados con dicha empresa.

Ambos funcionarios aseguraron que parte de los vehículos que fueron inhabilitados se reactivaron por la tarde de ayer, sin precisar si fue la totalidad o sólo una parte, pero señalaron que el área administrativa ya había convenido con la arrendadora.

Ayer se buscó la postura del secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, para conocer los motivos por los cuales no se han realizado los pagos correspondientes a Casanova Vallejo S.A. de C. V., pero no fue posible localizarlo.

Se solicitó el apoyo del coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Manuel del Castillo, pero no respondió al mensaje enviado vía WhatsApp.

Casanova Vallejo S.A. de C. V. es una empresa dedicada al arrendamiento de vehículos y tiene su sede en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. La empresa no fijó posición alguna en torno a la situación.

