Salen nombres de directivos de Vitas

Chihuahua.— Cinco socios directivos de la empresa colocadora de capital Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V., que actualmente se maneja bajo una manta de misterio y enfrenta una serie de denuncias penales por el delito de fraude ante la Fiscalía Especializada de Distrito Zona Centro, aparecieron públicamente hace 11 meses en una revista especializada denominada Pro Chihuahua, negocios, estilo de vida y networking.

El 14 de junio de 2021, los socios de Vitas grabaron incluso un promocional donde invitaron a potenciales inversionistas de Chihuahua a depositar su dinero en esa empresa, bajo la promesa de que “minimizaban riesgos y maximizaban rendimientos”.

El promocional se puede observar en la dirección electrónica https://prochihuahua.mx/vitas-financial/, donde aparece el director administrativo, Jovanny Arturo Hinojos Hernández (cuyo nombre se ha difundido ampliamente), junto a los otros cuatro socios.

Se trata de Francisco Mata Anchondo, quien tiene el cargo de director de Plaza Chihuahua de Vitas; Joel Alfonso Salas Martínez, director de Operaciones México; Suiry Chávez Barraza, directora de Integración Comercial, y Alejandro Pérez Tarango, subdirector Comercial México.

En la publicación en la que aparecen sus fotografías –todas bajo una perspectiva de optimismo–, los cinco directivos refieren que Vitas “es sinónimo de solidez financiera. Una firma especializada en captación y colocación de capital, brindando una herramienta poderosa y eficaz para fortalecer el patrimonio de sus clientes mediante inversiones diversificadas, para así, asegurar las utilidades del cliente.

Su misión es crear oportunidades mediante la colocación de inversiones en los mercados financieros, minimizando riesgos y maximizando rendimientos, gracias a su equipo de consultores.

“Con más de 30 años de gratas experiencias y clientes satisfechos, el nombre de Vitas está respaldado por su amplia trayectoria y expertise en el ramo, además de la constante innovación pues ahora se han adaptado al creciente mercado digital financiero”.

Los directivos aparecen con perfiles de altos ejecutivos apoyados en la imagen de Ballon Studios.

Y agregaron en el referido artículo: “buscamos ser parte de las finanzas personales de todos los mexicanos, por lo cual, estamos trabajando en el desarrollo de herramientas innovadoras, prácticas y basadas en la tecnología, para así aumentar el valor de nuestros clientes. Vitas Financial es una empresa destacada por su trato personalizado y por imprimir un toque humano a las finanzas; cuidan del patrimonio de sus clientes y garantizan que las inversiones hechas con ellos se encuentran bien cimentadas”.

“Con un acompañamiento y asesoría integral, esta visionaria empresa se consolida cliente a cliente, generando lazos de confianza que perduran”, indica.

“Su visión es ser el grupo financiero líder en el país, siendo reconocidos por la experiencia satisfactoria de sus clientes, gestionando mediante un modelo de negocios innovador y sobre todo, manteniendo el compromiso de un futuro sustentable”.

Al referirse al estado de Chihuahua, mencionaron que es conocido como el ‘estado grande’ y es un referente del crecimiento del país, “un importante motor de la economía regional que cuenta con los elementos necesarios para ser nicho de inversión internacional; para Vitas, Chihuahua es un pilar en su desarrollo”.

“La utilidad de la compañía tiene sustento en la diversificación de sus instrumentos de inversión, de tal manera que si hubiera una minusvalía, Vitas Financial es capaz de asimilarla y absorberla, evitando cualquier impacto por menor que sea a los rendimientos de sus clientes”, afirmaron.

Incluso en su atractiva publicidad invitan a los menores de edad a invertir con ellos sus ahorros, pues mencionaron que “creen firmemente en que desde pequeños se debe de comenzar a fomentar una educación financiera”; comentan que lo ideal sería que desde muy jóvenes se pudiera contar con una herramienta como la que este grupo ofrece, para así poder llegar a lograr una salud financiera y propósitos económicos.

Explicaron que se le llama inversión a la actividad por la cual una persona física o moral destina alguna cantidad, generalmente parte de sus ahorros, a alguna actividad que le permita generar ingresos con el paso del tiempo.

La función de una inversión es mantener en movimiento tu dinero para que generen ingresos y con el paso del tiempo ver cómo se ha aumentado el capital sin ningún esfuerzo propio.

En el artículo referido, la empresa Vitas proporcionó el número de teléfono (614) 437-7293, así como el celular (614) 437-7293 para establecer contacto vía WhatsApp con los interesados, y también el email contacto@vitasinvestment.com

El Diario publicó que la empresa Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V. cumple dos años y medio de haberse dado a conocer por primera vez en la entidad; sin embargo, a diferencia de Aras Business Group, no cuenta con información pública visible sus socios, tampoco tiene propiedades a su nombre en el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua ni despachos jurídicos que la representen hacia el exterior.

La referida empresa esta ubicada en el lujoso edificio Prisma #3000 interior 302 en Distrito Uno, donde en el último semestre prácticamente ha desaparecido todas sus promociones de rendimientos mensuales que ofrecía de entre 9 y 10 por ciento a través de sus redes sociales oficiales, mismas que ya han sido suspendidas por los administradores y sus directivos mantienen una actitud de opacidad ante los señalamientos de riesgo de fraude.

El 3 de marzo de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió un comunicado a nivel nacional en el que advirtió que Vitas Financial y otras compañías similares no tienen permiso para captar dinero de inversionistas, por lo que no están reguladas.