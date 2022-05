Siguen denuncias vs Aras; van casi 5 mil

Apoco más de un mes de las primeras detenciones por el fraude de la financiera Aras, suman cuatro mil 770 denuncias penales y civiles presentadas tanto en la Fiscalía General del Estado (FGE) como ante los juzgados del Tribunal Superior de Justicia (TSJE).

Las denuncias por la vía penal son tres mil 853, de las cuales tres mil 529 se han interpuesto en la Fiscalía Zona Centro; 158 en la Fiscalía Zona Occidente, 26 en la Zona Sur y 140 en la Fiscalía Zona Norte (Juárez), de acuerdo con la información oficial de la FGE.

Por otra parte, el TSJE confirmó la recepción de 917 escritos por vía civil y mercantil, a los que se da el trámite procesal correspondiente, que inicia con la notificación a la parte demandada.

Al respecto, el abogado de Aras Investment Business Group Sociedad Anónima Promotora de Inversión, Jorge Emilio Hernández Mata, informó que hasta el momento enfrenta 92 demandas civiles y mercantiles.

El defensor refirió que se han notificado 90 demandas mercantiles en el tribunal local, a las cuales se les dará contestación en tiempo y forma. Además, hay dos demandas civiles colectivas que fueron presentadas ante juzgados de Distrito.

Una de las demandas colectivas fue notificada desde el 17 de febrero e incluye a 77 personas. Hernández Mata explicó que el jueves 12 de mayo, el Juzgado de Distrito les notificó que entraría en análisis sobre la competencia para determinar si es procedente la acción colectiva en el fuero federal. La segunda demanda colectiva es más reciente y contempla a cerca de 80 personas.

Incompetencia federal

El viernes 1 de abril, un Tribunal Unitario resolvió que los jueces federales no son competentes para conocer de los juicios mercantiles promovidos en contra de Aras, con lo que se dejó sin procedencia dos demandas mercantiles promovidas ante jueces de Distrito en contra de la firma, que les fueron notificadas los días 22 y 23 de febrero.

Esta resolución derivó de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada, en la que argumentó que los procedimientos mercantiles en cuestión no eran asunto del fuero federal, sino local, además de que en el contrato firmado por los demandantes se estableció una cláusula donde las partes acordaban someterse a la competencia de los tribunales del fuero común de la ciudad de Chihuahua.

Con este antecedente, la defensa de Aras espera que se rechacen las demandas por la vía civil promovidas ante la justicia federal.

Aunado a los procesos mercantiles y civiles, se suman casi 4 mil querellas interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que han redundado en la vinculación a proceso de tres exfundadores.

Sergio Armando G. C., Diana Ivonne C. P. y Óscar Gonzalo H. M. fueron acusados de los delitos de fraude y asociación delictuosa en perjuicio de 15 víctimas a quienes se les causó un daño de 14 millones 797 mil 250 pesos y 5 mil dólares.

Además, según la abogada Erika Jasso Carrasco, que también representa al Consejo de Administración de Aras, desde el 19 de marzo se giraron órdenes de aprehensión en contra del EXCEO, Armando Gutiérrez Rosas, y los fundadores Andrea Rocío Estrada Caldera y José Alejandro Rodríguez Salcido, quienes están amparados.

Ven poca coordinación entre fiscalías

En Juárez, la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte, tiene bajo investigación 140 denuncias, dio a conocer Sahira Castro Martínez, vocera de la FGE. De ese total no se han girado órdenes de aprehensión.

Para los afectados, el proceso penal además de lento tiene poca coordinación con la Fiscalía de Distrito Zona Centro, que ya logró órdenes de arresto.

“No están coordinadas las Fiscalías, nadie se está compartiendo información”, dijo una de las afectadas por el fraude cometido por la empresa Aras en esta frontera.

Dijo que el jueves sostuvieron una reunión con la agente del Ministerio Público en la Zona Norte, donde los avances son mínimos.

“La agente del Ministerio Público, de nombre Siria, nos dijo que ella todavía cree que es un problema de incumplimiento de contrato, que tiene que ser vista por un juez civil o mercantil, porque ellos no encuentran la comisión del delito de fraude y que no están trabajando con Fiscalía Zona Centro, incluso desde marzo le enviaron vía oficio solicitud de información y no les han mandado nada”, expuso.

Agregó que, según la representante social, en Juárez fueron ocho personas morales que crearon Aras con diferentes nombres.

Se sigue el debido proceso: FGE

Contrario a lo dicho por la agente del MP, la vocera de la FGE aseguró que la Fiscalía Zona Norte continúa con los trabajos y diligencias necesarias para el esclarecimiento del delito.