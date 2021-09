Preocupa a IP inseguridad en la sierra

Chihuahua.- Los resultados en materia de seguridad, específicamente en cuestión del homicidio doloso, se quedaron muy bajas respecto de las expectativas que se tenían de la administración estatal saliente, indicó el director del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), Arturo Luján Olivas.

Indicó que les preocupa mucho el tema de la seguridad en la sierra tarahumara y les hubiera gustado que las cosas fueran ahora bastante mejor.

Arturo Luján precisó que la interacción que tuvo en lo personal con algunas personas y grupos vio compromiso, pero al ver que no se les dio las cosas, es complicado, por lo que su apreciación no es en contra de las personas, pero no están satisfechos con algunos resultados, específicamente en tema homicidios.

El director de Ficosec insistió que le preocupa la sierra tarahumara donde también los resultados fueron bajos respecto a las expectativas.

Dijo que el Fideicomiso no esta satisfecho con algunos resultados en materia de seguridad, específicamente, con los homicidios.

A pregunta expresa apuntó que la pandemia no ayudó en cosas particulares y ejemplificó que ésta vino a complicar mucho en el tema de la violencia familiar.

Observó que como sociedad se está en un circulo vicioso que hay que romper y la pandemia lo que hizo fue acelerar y acrecentar la problemática de la violencia familiar en Chihuahua.

El estar confinado generó conflicto en todos los niveles, y esto no tiene nada que ver con una asunto e ingresos familiar, ya que fue algo generalizado.

El director de Ficosec resaltó que ahora que ya se tiene más actividad económica, la situación no cambia, por lo que es sujeto de estudio y actuación.