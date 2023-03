'Pérdida de tiempo , denunciar hurtos'

Chihuahua, Chih– José Edgar Olivas Balderrama, delegado de Chihuahua de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. (Conatram), declaró que los camioneros no denuncian los robos y actos de violencia que sufren en las carreteras estatales.

A pregunta expresa del porqué no denuncian los choferes de autos de transporte ante las agencias del Ministerio Público, respondió que “es por la pérdida de tiempo y la falta de efectividad a las denuncias. Cualquier chofer, llámese automovilista o de transporte de carga si sufre un robo en la carretera, va perder dos días poniendo denuncias y donde la autoridad no va a hacer nada”.

“Formalmente no sabemos cuántos robos se han cometido en el estado porque no hay denuncias ante el Ministerio Público”, señaló.

El líder estatal de los camioneros confederados agregó que si bien no se tiene conocimiento de atracos a gran escala en las carreteras, como sí sucede en algunas partes del país, el robo hormiga sí se presenta.

“No pasa absolutamente nada, pero sí hay robos hormigas, no sabemos en qué cantidad porque los compañeros no denuncian (…) Los robos hormiga no forman parte de las estadísticas”, apuntó.

Sobre la situación que se presenta en Jiménez donde los mismos habitantes se roban la mercancía que se vuelca en camiones, reconoció que ahí la rapiña es común.

En el tema de inseguridad mencionó que “supuestamente estamos bien en Chihuahua, pues no hay robos de camiones como ocurre en áreas del Bajío y el centro”, finalizó.