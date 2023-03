Chihuahua pidió salida de Sedena tras asesinato de jesuitas: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Gobierno de Chihuahua de pedir la salida del Ejército para localizar los cuerpos de dos curas jesuitas, el de un beisbolista y un guía de turistas, quienes fueron asesinados por José Noriel Portillo Gil, "El Chueco", en Cerocahui, Municipio de Urique.

López Obrador calificó la propuesta como "indecorosa", pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional acudieron a la Sierra Tarahumara para localizar a las víctimas que fueron ejecutadas y raptadas en junio del año pasado, pero también debían encontrar al "Chueco".

"Era una gente ahí conocida ('El Chueco'), ¿que hicimos? Pues, desde el primer momento actuamos, fue la Guardia Nacional, fueron elementos de la Defensa, se inició la búsqueda, nos mandaron a decir de que si salía el Ejército, iban a entregar los cuerpos y dijimos 'no'.

"Y de repente, ya se había buscado y no estaban los cuerpos, y de repente aparecieron los cuerpos, por donde ya se había buscado, o sea que cambiaron de parecer, porque la propuesta es 'ya, entregamos los cuerpos y váyanse' y dijimos no", aseguró en conferencia matutina desde Palacio Nacional.

-¿Quién lo propuso?, se le preguntó.

"Del Gobierno de Chihuahua", contestó.

-¿La gobernadora?, se le insistió.

"Del Gobierno de Chihuahua", reiteró.

"Entonces, ¿qué sucedió? Aparecieron los cuerpos y no salió el Ejército, se mantuvo, y lo mismo la Guardia Nacional".

A nueve meses del multihomicidio de los jesuitas y los dos civiles, "El Chueco" fue localizado ejecutado el pasado fin de semana en Choix, Sinaloa, la misma región del triángulo dorado del narcotráfico donde operaba para una facción del Cártel de Sinaloa.

El presidente dijo que el líder criminal fue "ajusticiado", posiblemente, con la intención de que el Ejército salga de Urique, pero afirmó que las fuerzas federales permanecerán para resguardar la zona.

"No sabemos (quién lo mató), a lo mejor también pensando que con eso ya se iba a terminar la búsqueda, se iban ya a salir los elementos que están ahí desde el primer día", añadió.

"¿Qué le digo a la gente de la sierra?, que va a seguir la protección, el tiempo que sea, es como el tiempo que ha estado la Guardia Nacional, cuidando el Metro".

-¿Va a seguir el Ejército en esa región?, se le cuestionó.

"Eso es lo que nosotros queremos, acuérdense que antes de encontrar a esa persona asesinada (al 'Chueco'), ya se había llevado a cabo la detención de un número importante de integrantes de su grupo", respondió.

El mandatario dijo que la negociación para retirar a los soldados decidió revelarla para mandar un mensaje al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, organismo que ayer calificó como ilegal la ejecución del "Chueco" y que su muerte no era una respuesta legítima de justicia.

"Esto que estoy diciendo ahora, que no podía yo decirlo por razones de seguridad, es también un informe para el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que solo se ha dedicado a acosarnos, ojalá y tome en cuenta el trabajo que se hizo por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa.

"Y que reconozca de que ya no son los tiempos de antes, de que había impunidad, de que sucedían estos hechos lamentables, estos asesinatos y no se castigaba a los responsables, porque estoy seguro que este señor de derechos humanos de la ONU, si estaba aquí cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa, no dijo nada", acusó.