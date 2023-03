Tiene que vender dulces para pagar sus medicinas

Víctor Hugo Chávez Garcés, de 33 años, quien tiene un padecimiento mental, ha tenido que salir a la calle para vender dulces con el fin de obtener ingresos para pagar su tratamiento, pero debido a complicaciones en su hogar por su situación, ha pedido el apoyo para poder rentar una casa o departamento a precio accesible.

Él sale a trabajar de esta manera, ya que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no cuenta con las medicinas, además que le es complicado conseguir un trabajo más estable.

PUBLICIDAD

Por su misma seguridad y estabilidad, no reveló su enfermedad pero reconoció que es necesario que las autoridades y la misma comunidad apoye más a quienes tienen una discapacidad como él, así como la física.

“Estoy buscando casa de renta, unos dos mil y dos mil 500 pesos. En la casa con mi madre ya no puedo estar. No quiero ser un riesgo para nadie, reconozco que tengo un problema. Soy responsable, me atiendo, tomo medicamentos. Yo puedo amueblar la casa sin problemas, sólo que haya alguien que rente”, comentó el hombre, quien hizo un llamado para hacer políticas públicas que mejoren la calidad de vida de estas personas.

Él dice haber sufrido mucho desde que murió su hermana y no ha podido superar la pérdida; no solamente vende dulces, sino también hace trabajos de todo tipo en donde pueda como limpieza, construcción, plomería, mecánica, carpintería, porque le interesa ayudarse para tener estabilidad mental.

Reconoció que los gobiernos actuales tienen proyectos buenos como construir un hospital psiquiátrico, el cual es muy necesario porque se dice que el actual Hospital de Salud Mental (Hosame) se satura y hay muchas personas que requieren la atención, que en su caso es una de esas.

Su diagnóstico fue a los 13 años y durante este tiempo ha luchado por tener una vida estable, trabajar, ser productivo a la sociedad y a su familia.

Para quienes quieran conocer su historia y apoyarlo de alguna manera, o bien rentarle un departamento o casa, pueden comunicarse con él directamente al teléfono 6146035620 o al 6143361337, teléfono de su madre, Graciela Garcés.

Debido a complicaciones, Víctor Hugo Chávez ha pedido el apoyo para poder rentar una casa o departamento a precio accesible