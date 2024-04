Inicia el calor y escasea el agua casi todo el día

Nuevo Casas Grandes.- Como no se había visto en Nuevo Casas Grandes, la escasez de agua potable se está haciendo patente durante casi todo el día, a solo unos días de iniciada una ola de calor con temperaturas que alcanzan apenas los 30 grados centígrados, lo que refleja una sobre demanda del servicio por parte de los usuarios que no alcanza a satisfacerse con el bombeo habitual.

En entrevista sobre el tema, el presidente de Consejo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Manuel Madrid Ontiveros, señaló que con el crecimiento poblacional esta situación será inevitable de ahora en adelante, por lo que la dependencia está analizando diversas opciones entre las que está la construcción de tanques elevados o el uso particular de tinacos.

Asimismo está el problema de la falta de cultura para el uso del agua tratada, pues pese a que existe una red morada en la ciudad para surtir agua tratada en las viviendas o empresas que tengan jardines y árboles, una gran parte de la población no contrata este servicio y de manera clandestina, pese a las prohibiciones, sigue usando agua potable para sus plantas.

“La presión ya no es suficiente para abastecer la demanda de los usuarios en tiempo de calor, pero se pueden tomar varias medidas para solucionar ese inconveniente y entre ellas está el no desperdiciar agua lavando carros con la manguera, no regar los jardines en horarios no autorizados como en el día que se requiere más para consumo humano”, señaló Madrid Ontiveros.

Por otra parte, el funcionario a cargo de la JMAS indicó que actualmente existen 13 pozos de extracción de agua potable distribuidos en la ciudad, y aunque una solución lógica sería poner más pozos o aumentar la capacidad de extracción, en realidad eso sería contraproducente, pues cuando haya momentos de baja demanda la presión sería demasiada para la red y eso también es un problema.

Madrid Ontiveros indicó que ciertamente se ha estado viendo cada año ese problema en Nuevo Casas Grandes, donde al inicio de la temporada de calor las altas temperaturas provocan una alta demanda en el servicio de agua potable, y los ciudadanos sufren el desabasto por falta de presión en sus viviendas.

Hace apenas 5 años, esta situación se vivía solo en los sectores al sur de la ciudad, mientras que otras colonias como el centro y Dublín el agua podía usarse de manera normal y, sin embargo, desde hace un par de años el flujo de agua es pésimo durante el día en casi todos los sectores de Nuevo Casas Grandes.

En su mensaje, el presidente de Consejo de la JMAS recomendó a las familias de Nuevo Casas Grandes que además de evitar desperdicio de agua, tomar medidas alternas para el uso eficiente del agua, como los tinacos o el contrato de agua tratada a través de la red morada, ya que esto permite ahorrar agua en la red potable y permitir una presión normal para el servicio.

vvaldovinos@ncg.diario.com.mx