Denuncian alza de inseguridad en el Centro de Chihuahua

Chihuahua.- La situación de inseguridad en la zona Centro, así como colonias aledañas ha sufrido un incremento de acuerdo a las quejas de ciudadanos y locatarios, que han sufrido de incidentes como molestias, acoso y robos, por lo que han hecho un llamado a las autoridades para poner especial atención.

Un detalle importante es la presencia de personas adictas en estado de intoxicación que andan por las calles y suelen ser un riesgo para los peatones, cuyo flujo ha aumentado considerablemente los últimos meses.

También, se presentaron varios robos a locales como vidrios quebrados en tiendas de artículos variados, un supermercado, así como algunas tiendas y transeúntes, que han denunciado robos de dinero en efectivo, bolsos y celulares.

Fue el año pasado cuando incluso la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) había declarado que la zona tenía buenos números en cuanto a incidentes delictivos, sin embargo poco a poco, ha ido in incremento, especialmente en este año.

“Yo me he fijado que antes pasaban más o se quedaban hasta la noche los policías. Ahora si veo que se van más temprano, todavía ni anochece y ya no hay. Solo algunos, pero hay muchas partes solas”, comentó un responsable de un local comercial.

Entre las calles con menor presencia policial y más vulnerables por el paso de personas peligrosas, son la vías aledañas a la Teófilo Borunda como la Camargo, Niños Héroes, Progreso, La Cuarta, Julián Carrillo; también la avenida Juárez y sus adyacentes como la Doblado y Ángel Trías. Está también la Aldama y sus alrededores tanto antes y después de la Avenida Gómez Morín rumbo a la colonia Obrera, las cercanías de la 20 de Noviembre y del Boulevard Díaz Ordaz, por mencionar solo algunas calles y zonas.

Según mencionó el regidor presidente de la Comisión de Seguridad en el Cabildo, Javier Sánchez Herrera, el sector correspondiente al Distrito Ángel de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) cuenta con varios elementos como el Grupo “Beta” que suelen cubrir la zona, además de las unidades especiales que están destinadas y se supone que debe ser un área de gran vigilancia y presencia policial.

No obstante, dijo que en caso de que estas denuncias sean ciertas o bien, la situación suceda como se plantea de un incremento, comentó que es necesario revisar las estrategias que se han implementado no solo en esta zona, sino en los diversos distritos de la corporación policiaca.