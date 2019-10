Chihuahua, uno de los más limitados en tipificaciones del feminicidio

Chihuahua.- Chihuahua tiene una de las tipificaciones del feminicidio más limitadas del país y eso ha generado que la mayor parte de los homicidios de mujeres no sean consideradas como un feminicidio, y que las cifras presentadas por las autoridades no reflejen la realidad, informó Ruth Fierro Pineda, coordinadora General del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

Agregó que a pesar de que Chihuahua es uno de los estados en donde más se ha visibilizado la violencia contra las mujeres, “la realidad es que la brecha entre la ley y la realidad sigue siendo un problema, que además crece debido a que existe una política enfocada a cuando ya sucedieron los hechos y no a la prevención”.

Debido a que no se cuentan con una estrategia bien establecida y que no se ataca de fondo el problema de la violencia en contra de las mujeres, actualmente se nota un alza y eso a derivado que actualmente se discuta la alerta de género, que aún se encuentra en un proceso de diagnóstico, destacando que la Conavim ya excedió el plazo de 30 días para realizarlo.

Fierro Pineda reconoció que otro de los procesos que deben seguirse de manera puntual es la iniciativa Spotlight, que puso en marcha la ONU y la Unión Europea para erradicar el feminicidio en 5 municipios del país, de los cuales, Chihuahua y Ciudad Juárez forman parte.

“Se trata de una estrategia que pretende dar una respuesta más integral al tema de la violencia contra las mujeres y concretamente en lo que refiere al feminicidio, por lo que si es tomado con la seriedad necesaria, puede ser un buen avance”.

En cuanto a la legislación sobre el feminicidio, comentó que los legisladores no se pusieron de acuerdo en las consideraciones de género, principalmente debido a que los abogados particulares a los que consultaron no vieron viable que varias causales del tipo penal no entraban en el feminicidio, “por eso el tipo penal quedó como quedó”.