Cumplen 13 migrantes cuatro meses desaparecidos

Ciudad Juárez— Con la ilusión de llegar a Estados Unidos en busca de una mejor vida, hoy hace cuatro meses que un grupo de migrantes mexicanos salió hacia el desierto chihuahuense; la mayoría se contactó con su familia desde el poblado de Coyame del Sotol para avisarles que esa misma noche comenzarían a caminar hacia el sueño americano, pero en medio de una brecha fueron privados de la libertad por un grupo de hombres armados.

“Trece familias te suplicamos de todo corazón que por favor nos ayudes a dar con ellos, no te conviertas en cómplice, no te quedes callado, denuncia. Por favor, ayúdanos, esto de no saber nada es como si uno estuviera muerto en vida, es una incertidumbre, angustia y dolor que no se le desea a nadie”, pidieron hoy los familiares, quienes hace 122 se separaron de sus padres, hijos, esposos o hermanos, quienes buscaban llegar hasta las ciudades de Dallas y Odesa.

Se trata de los chihuahuenses José Luis Pallares, de 47 años de edad; Javier Ricardo López Rodríguez, de 38; Amador Aguilar Mendoza, de 55; Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Lorenzo Abraham González Mendoza, 39; Benigno Alberto López Castro, de 36; Luis Carlos Islas Villegas, de 30; Alán Ricardo Salas Torres, de 22 y Daniel Villa Rascón.

También formaban parte del grupo Elías Girón Mateo, de 31 años, habitante el Estado de México, y Rodolfo Guzmán González, de 32 años, originario de la ciudad de Santiago de Querétaro, así como dos hombres de 33 y 37 años de edad, cuyos familiares pidieron a la FGE reservar la identidad por motivos de seguridad.

“El pasado 25 de septiembre fueron privados de la libertad al intentar llegar a Estados Unidos. Tomaron una ruta rumbo a la zona conocida como Lomas de Arena y ahí fue donde un grupo de hombres armados y encapuchados los interceptaron”, narraron sus familias.

Entre el grupo de migrantes se encontraba un adolescente de 14 años de edad, quien narró a las autoridades que fueron interceptados por un convoy integrado por tres camionetas.

El menor relató que a él también lo subieron, pero luego le dijeron “tú vete”, y mientras él huía escuchó disparos, pero siguió caminando en medio del desierto, sin voltear, hasta que fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes lo expulsaron a México a través de la frontera El Paso-Juárez.

“Y hasta el día de hoy, a pesar de las búsquedas que ha organizado el gobierno de Chihuahua, no se ha logrado ninguna respuesta de dónde podrían estar. Es por eso que nosotros, sus familiares pedimos ayuda para encontrar pistas de su paradero”, suplicaron a la comunidad al pedirles denunciar de manera anónima cualquier información sobre su paradero.