Usó a esposa y hermana para robar a diputados

Chihuahua.– El exjefe de Facturación de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Luis René Villarreal Pérez, es señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) como responsable del robo de los recursos del fondo de ahorro de diputados locales, para lo que usó a su esposa y a su hermana.

En el informe de la auditoría practicada al Congreso del Estado, son señalados también el exsecretario de Administración, Jorge Issa, y el exdirector de Finanzas, Manuel Soledad, por haber depositado a cuentas vinculadas con Villarreal los ahorros de al menos nueve diputados de la legislatura pasada.

Tras una denuncia del Congreso durante la nueva legislatura, que comenzó en septiembre de 2021, la ASE revisó la cuenta bancaria 1103150647 que el Legislativo tiene en Banorte, pues no se les entregó a seis diputados su fondo de ahorro correspondiente a los meses de enero a agosto de ese año.

Tras tener resultados preliminares de la revisión, el 7 de diciembre de 2021 se realizó una reunión de confronta en la que participaron Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, secretario de Administración del Congreso, y Ottofríderch Rodríguez Alonso, director de Finanzas y Contabilidad, quienes no aportaron respuestas a los hallazgos de irregularidades atribuidas a sus antecesores.

Entre los resultados de la revisión, se asienta que Alejandra Montañez Olivier, esposa de Luis René Villarreal, recibió un depósito de tres millones 200 mil pesos de la cuenta del Congreso el 19 de enero de 2021, y otro depósito por un millón 646 mil 596 pesos el 15 de abril del mismo año.

“(...) Retiros por la cantidad global de $4,846,596.00 (cuatro millones 846 mil 596 pesos), realizados a favor de la persona física de nombre Alejandra Montañez Olivier, misma que se advierte que no guardó ningún tipo de relación laboral, contractual o de cualquier tipo con el H. Congreso del Estado de Chihuahua”, señala el hallazgo.

Ante esa evidencia, el 8 de noviembre de 2021 se le hizo una entrevista a la servidora pública que ocupó el puesto de coordinadora adscrita a la Dirección de Finanzas y Contabilidad del Congreso del Estado, quien era la encargada de realizar todos los pagos de proveedores, diputados, incluido el Fondo de Ahorro e impuestos, a excepción de lo que respecta a pagos de nómina y viáticos.

En dicha diligencia, personal comisionado para ejecutar la auditoría le cuestionó si ella había efectuado el retiro a favor de Alejandra Montañez Olivier por la cantidad de tres millones 200 mil pesos el 19 de enero, a lo que respondió negativamente; sin embargo, reveló que el contador Manuel Soledad era quien lo había realizado, utilizando el token o llave digital del secretario de Administración, Jorge Luis Issa.

En cuanto al otro retiro, de fecha 15 de abril, reconoció haberlo realizado, pero por instrucciones de Soledad Villanueva, e incluso mostró capturas de mensajes de Whatsapp donde le daba la orden de transferir los recursos a favor de Montañez Olivier.

La mujer fue buscada por la ASE, sin lograr dar con su domicilio; sino obstante, el 10 de noviembre se presentó ante la instancia fiscalizadora por voluntad propia Villarreal Pérez, acompañado de otro particular, Vicente Tintori Guzmán.

En entrevista con los auditores de la ASE, de la que se levantó el acta correspondiente, dijo ser esposo de Montañez Olivier, y afirmó que los 4.8 millones de pesos enviados de la cuenta del Congreso a la de su pareja, eran para él, producto de un supuesto contrato de préstamo que había firmado con Manuel Soledad.

Asimismo, reveló que el préstamo era con un dos por ciento de interés, sin precisar si mensual o anual, además de que se comprometió a entregar el supuesto contrato de crédito, pero jamás entregó documento alguno los días posteriores.

Por estos hechos, la ASE determinó emitir un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) para que, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, comparezcan los funcionarios públicos involucrados en el desvío de recursos de una cuenta del Congreso.

Asimismo, instruyó la correspondiente denuncia penal por la transferencia de los recursos del presupuesto público a la cuenta de un particular.

Jinetearon y trataron de regresar millones de pesos

En la misma revisión forense de la ASE, entregada en diciembre de 2021 al Congreso, se establece, además, que de las cuentas de Luis René Villarreal, su esposa Alejandra Montañez, su hermana Ángela Eugenia Villarreal Pérez y el particular Vicente Tintori, intentaron regresar 11 millones 713 mil pesos al Legislativo.

Los movimientos registrados en la cuenta señalan que entre el 13 y el 24 de agosto de 2021, esas personas intentaron depositar cheques al Congreso entre un millón 420 mil pesos y seis millones de pesos, pero todos fueron devueltos por falta de fondos.

La nueva legislatura comenzó en septiembre, días después del intento de reponer los recursos del fondo de ahorro de los diputados, por parte de Villarreal Pérez y sus socios.

“El C. Luis René Villarreal Pérez manifestó que los reconocía (los intentos de depósito) e indicó que se hicieron para pagar el préstamo correspondiente y que estos cheques no se reflejaron porque cuando los emitió a nombre de las personas antes mencionadas, las cuenta aún no tenía los fondos suficientes ya que estaba esperando el pago de algunos clientes”, agrega el reporte de la ASE.

Posteriormente, hubo depósitos a favor del Congreso en la cuenta de Banorte: uno por parte de Tintori por 500 mil pesos el 14 de septiembre, y otros para tratar de reponer el monto de lo desviado.

Los depósitos en total a cuenta del Congreso fueron por cuatro millones 750 mil pesos en dos pagos: uno registrado el cinco de octubre (un millón 750 mil pesos) y otro el día 20 del mismo mes (tres millones de pesos).

El 8 de noviembre de 2021, se le realizó una entrevista a la funcionaria del Congreso (cuyo nombre omite el informe de la ASE) cuestionándole si conocía los motivos por los que se habían realizado los depósitos reflejados en la cuenta de Banorte.

“No. Desconozco. El doctor Jorge Luis Issa González, entonces secretario de Administración, me pidió que revisara los movimientos de la cuenta para validar este depósito. Sin embargo, no me dijo por qué concepto se había efectuado”.

Dichos depósitos, asienta la ASE, provinieron de la cuenta de Issa González.

Funcionarios del Congreso no informaron con veracidad

En el mismo informe de la Auditoría, se da cuenta de una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) contra los exfuncionarios del Congreso del Estado porque no reportaron “con veracidad, oportunidad y confiabilidad” sobre la cuenta bancaria de Banorte donde se manejó el ahorro de los diputados.

“De la revisión a la información y documentación proporcionada por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, se advierte que no se localizó relacionada la cuenta bancaria No. 1103150647 a nombre de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte”, señala el informe.

Es decir, que los responsables de las finanzas y la administración del Legislativo en la legislatura pasada, omitieron reportar la existencia de la cuenta, en contravención a las disposiciones de la Ley de Entrega-Recepción del Estado.

Además, entre otras cosas, la ASE recomienda al Congreso del Estado regular el fondo de ahorro de los diputados y administrar de forma eficiente el mismo.

Dan supuesta recompensa por el exfuncionario

Por otra parte, dentro de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua se ha puesto a circular un documento digital en el que se ofrecen 250 mil pesos de recompensa por exjefe de Facturación y Cobranza, Luis René Villarreal Pérez.

El documento asegura que fue hackeado su teléfono para enviar a todos sus contactos la información de que el exfuncionario debía más de 20 millones de pesos a supuestos inversionistas, a quienes les ofrecía atractivos rendimientos de proyectos que entraran a licitación en la JMAS.

“René Villarreal solicita recurso a inversionistas bajo la promesa de pago y rendimiento de proyectos que entran a licitación en JMAS, él lo aprueba se aprueba y/o simula aprobar las licitaciones, otorga una utilidad sobre el total del proyecto y un rendimiento cada determinado tiempo para hacer creer al inversor que su recurso está dando frutos”, detalla la acusación plasmada en un documento en PDF enviado por Whatsapp. “Sin embargo, está persona cuenta con una deuda de más de 20 millones de pesos, el recurso que capta, lo usa para pagar a los deudores que más presión tiene y así sucesivamente va captando recurso y pagando a ciertos deudores. Está persona tiene más de 45 deudas con personas diferentes” (sic).

Según el documento, fue cesado de su cargo a finales del año pasado, lo que confirmó la JMAS de forma oficial, sin detallar si enfrenta señalamientos o acusaciones dentro de la dependencia.