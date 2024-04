Basta de legisladores fantasma: Daniela Álvarez

Chihuahua— Para Daniela Álvarez, candidata del PAN al Senado de la República, el olvido hacia Chihuahua por parte de la Federación comienza por la irresponsabilidad y la falta de resultados de los actuales senadores Rafael Espino, Bertha Caraveo y Gustavo Madero, quienes no hicieron una sola gestión a favor del estado en seis años.

Residente de Ciudad Juárez desde hace más de 20, reconoce como a “su barrio” el Centro y las colonias contiguas, y se dice agradecida por las oportunidades, el cariño y el cobijo que encontró en la frontera, como madre soltera que tuvo que trabajar, estudiar, realizar el servicio social y vencer los interminables obstáculos que como común denominador enfrentan las mujeres a diario.

Álvarez Hernández es originaria de Nuevo Casas Grandes, pero en la actualidad representa como diputada federal el Distrito 4 de Juárez. Hace tres años ganó un distrito con alto nivel de aceptación morenista, y en la actualidad, luego de recorrer más de la mitad de los distritos estatales, asegura tener claras las prioridades de las regiones, porque la misma gente los expone a través del diálogo continuo.

“A mí me ha sorprendido la claridad de la gente, porque esta campaña se ha tratado de escuchar, de construir las propuestas con base en el diálogo y la gente de las comunidades, de las diferentes regiones sola se acerca y pide el regreso de los apoyos para el campo, del Fonden porque estamos en medio de una catástrofe por sequía, gran parte de los compromisos con las regiones es el regreso de estos fondos y los apoyos a los municipios para su seguridad”, declaró.

La realidad que vive el país, dijo, se refleja en la experiencia que tuvo Claudia Sheinbaum en Chiapas, donde personas encapuchadas la detuvieron para realizar demandas a favor de las comunidades, debido a que Morena ha permitido al crimen actuar con la política de “abrazos, no balazos”.

Entre los reclamos más sentidos de la gente de la sierra hacia el Gobierno federal, dijo, es que el presidente no ha visitado los municipios serranos, y en cambio, en regiones como Juárez ha estado varias veces por tratarse de la urbe que concentra a mayor cantidad de votos en el estado.

“Anduve visitando comunidades rarámuri y una mujer de ese pueblo originario me decía que ellos tienen bien presente el tema de que Andrés Manuel no ha visitado una sola vez la Sierra Tarahumara; me platicaban sobre visitas de Fox para inaugurar escuelas, de Xóchitl como funcionaria federal, a Peña Nieto y a Calderón, y sienten ese rechazo por parte del Gobierno federal porque ellos dicen que la sierra también es Chihuahua”, narró.