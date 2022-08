Audio: Quiso ‘El Chueco’ culpar a cómplices

Chihuahua— En dos audios entregados a El Diario por fuentes de Inteligencia gubernamental, el presunto delincuente José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, plantea a uno de sus cómplices la entrega de un tercero para que se eche la culpa como responsable del homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y el guía de turistas Pedro Palma, ocurridos en Cerocahui, municipio de Urique, el pasado 20 de junio.

Los cuerpos de las personas asesinadas en el interior de la iglesia de dicha comunidad fueron sustraídos de ahí y posteriormente localizados en un lugar conocido como Pito Real, en el municipio de Bocoyna, colindante con Urique.

Desde entonces fue anunciado un operativo policiaco y militar para localizar a “El Chueco”. Han sido detenidos más de 10 cómplices y operadores, pero no él.

Casi al mismo tiempo que recibió El Diario los audios, circuló un video de quien se presenta como “El Chueco”, con el rostro cubierto y una gorra, que ha sido señalado extraoficialmente como falso, es decir, no se trata del delincuente, sino que habría sido producido para generar desconcierto y culpar a alguien más de los crímenes cometidos.

Aunque falso el actor que se hace pasar como “El Chueco” en el video, según fuentes de Inteligencia estatales y militares consultadas por El Diario, el contenido es similar al de los audios en la insistencia del delincuente por quitarse la responsabilidad en los asesinatos de los jesuitas.

De acuerdo con el audio, sería una persona a quien sólo llaman “El Morro” quien se echaría la culpa de dichos crímenes pero se habría negado a responsabilizarse y entregarse a las autoridades, igual que el interlocutor cómplice.

“Prefiero andarme escondiendo”, le contesta dicho interlocutor a “El Chueco” en conversaciones sostenidas por radio y grabadas por alguno de los detenidos, todos integrantes del grupo Gente Nueva de Los Salazar, del Cártel de Sinaloa.

Se desconoce la fecha en que se habrían dado las pláticas entre ambas personas, pero se desprende de la misma que fue poco después de los acontecimientos. En esas fechas aún se encontraría “El Chueco” en la misma región donde ocurrieron los hechos.

En la conversación del primer audio, que se publica transcrito en los impresos El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua, y el audio en versión digital (diario.mx y eldiariodechihuahua.mx), “El Chueco” se estaría enterando como un rumor de lo que se decía en el pueblo, Cerocahui, acerca de los acontecimientos sangrientos, donde perdieron la vida los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como el guía de turistas Pedro Palma.

“Toy limpio o me irá a caer mañana algo… al pendejo le va a caer la bronca… a mí?”, pregunta “El Chueco”, a lo que le responden: “Pues yo digo la neta que sí pues, ¿a quien más le pueden echar la culpa ahí?”.

En el segundo audio, a quien identificaron investigadores como “El Chueco”, insiste en que una persona identificada como “El Morro” debería entregarse echándose la culpa, para calmar “el show”.

“Sí se calma eso wey, sí se calma eso, pero lo que podemos hacer con ese morro ahí; eso es que se calme me dijeron a mí así cómo está el rollo”, le plantea a su interlocutor, quien le dice que El Morro ya le dijo que no, que no quiere entregarse, pero además advierte lo que puede decir ya detenido.

“Cualquiera que echemos ahí le van a sacar todo, no va… ah bueno, no le van decir, ah bueno vente y ya está”, explica el interlocutor.

A continuación las conversaciones íntegras:

Primer audio

*Voz 1: El Chueco

*Voz 2: Interlocutor

VOZ 1 (El Chueco): Oye, ¿dónde estás ahorita, estás ahí presente o estás a un ladito?

VOZ 2 (Interlocutor): Acá estoy abajo, pero ahí voy para allá para llegar antes de que me amanezca, ¿no?

VOZ 1: Acá en El Arguero

VOZ 2: Ya está.

VOZ 1: Yo acabo de pasar por ahí, ya está. Éste… y aquello; ¿qué rollo?, ¿toy limpio o me irá a caer mañana algo?

VOZ 2: Sí le va a caer algo, yo creo que sí, yo pienso que sí, parece que se vino ruido ya en la tarde, ya en la nochecita, ahí estaban diciendo algo, pero voy a estar por ahí ahorita.

VOZ 1: Pero, ¿qué decían o qué pedo?

VOZ 2: Oí rumores que se habían muerto unos curitas nada más.

VOZ 1: ¿A poco sí, wey?… sí, al pendejo le va a caer la bronca, ¿o tú cómo la ves ahí?

VOZ 2: Pues quién más y lo que sea, ya ves, no hay otro.

VOZ 1: Échale, échale, échale, échale, ¿tú cómo la ves ahí?, al pendejo le va a caer la bronca, ¿o tú como la ves ahí, wey?

VOZ 2: Imagínate, yo creo que sí, ¿no?, ¿o cómo la ves?, se me hace que sí.

VOZ 1: ¿A poco sí?, la neta wey; no mames, ¿neta wey?, la neta, ¿sí, a mí o qué rollo?

VOZ 2: Pues yo digo la neta que sí, ¿pues a quién más le pueden echar la culpa ahí?

VOZ 1: Ya sabía wey, ya sabía que yo o qué pedo de reverga, neta, en buena onda.

VOZ 2: Todavía no se sabe nada, todavía no se sabe nada, nada de eso ni que sí es cierto, son rumorcitos, se dio ayer, quién sabe a Samuel qué le llegaría porque ayer le habló a no sé quién, al policía, pero pues no, yo no supe nada.

VOZ 1: Se hubiera sabido y ya, ¿no wey?, o ¿cómo la ves?

VOZ 2: Afirma, se hubiera sabido, pues ahorita en la mañana se va a saber porque ya está pasando el tiempo, está corriendo.

VOZ 1: Hijos de su perra puta madre a la verga. Pero sí limpiamos, ¿o no limpiamos?

VOZ 2: No pues casi no, nada más lo grande, nomás no se pudo, nomás andamos yo y el otro compañero.

VOZ 1: Hijos de su pinche madre, ni pedo, ni pedo, qué le vamos a hacer. Pues ni pedo, ya está hecho, y a ver qué pasa, ahí vamos a estar pendiente de todas maneras. Sale pues… así es la vida. Cualquier cosa mínima cosa me echas un grito en caliente.

VOZ 2: Ya está…

Segundo audio

*Voz 1: El Chueco

*Voz 2: Interlocutor

VOZ 1 (El Chueco): Sí se calma eso wey; sí se calma eso; pero lo que podemos hacer con ese morro ahí (echándose la culpa), eso es que se calme, me dijeron a mí así cómo está el rollo.

VOZ 2 (Interlocutor): Pero no va a querer y en caso de algo, pos te imaginas, le van a sacar todo lo que...

VOZ 1: Sí pues, pues sí, puede hablar el wey todo el pedo eso… Convéncelo, convéncelo… La neta es requerido que haga eso, la neta wey.

VOZ 2: Por ahí lo dejé pues, que hoy no, todavía no… es que cualquiera que echemos ahí le van a sacar todo. No le van decir, ah bueno, vente y ya está… vámonos.

VOZ 1: Eso es lo que van a hacer, eso es lo que van a hacer; se va a calmar el show pues… Chécate, ahí chécate ahí... podemos hacer eso, si no vamos a valer vergas todos, neta.

VOZ 2: Está bien difícil; ya platiqué con él, ayer, y como dijiste yo tampoco, yo no me entrego, pues, prefiero andarme escondiendo, de hecho eso voy a hacer de aquí en adelante.

VOZ 1: Sí pues, pues, tú no, tú no, El Morro, El Morro, El Morro; sí me entiendes, él, wey, él wey, que lo haga, la neta wey, platique bien, machín, wey, que lo haga por todos, a la verga, machín ahí wey.

VOZ 2: La neta, pues eso es lo que dijo también él pues, él prefiere andar acá, y pues está carajo pues va a estar muy... porque no fue cualquier cosa ese rollo.

VOZ 1: Pues sí, por lo mismo, loco; pero pues si se va a quedar no vamos a hacer nada y al último valió verga, todos, la neta, pues podemos hacer eso, la neta.

VOZ 2: Ahorita a ver qué onda; a ver qué dice, ta difícil, la neta…

VOZ 1: Pues sí, sé que está difícil la neta; por eso te estoy diciendo, está difícil la neta.