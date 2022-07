Advierte Morena sanciones por acarreo, coacción y delitos electorales

Chihuahua, Chih.- “Todo aquel aspirante a consejero de Morena que realice prácticas indebidas de coacción, acarreo y delitos electorales, serán sancionados en el ámbito penal y partidario”, advirtió el presidente estatal de Morena, Martín Chaparro.

Lo anterior, ante los señalamientos difundidos en medios de comunicación sobre supuesto acarreo, compra de votos y la utilización de estructuras gubernamentales para influir en la elección interna de Morena, en específico, audios que han circulado y que en el contexto se atribuyen a funcionarios de la Secretaría de Bienestar.

“No es compra de votos, es una participación de todos los ciudadanos, todos podemos participar si es nuestra voluntad; el apoyo se les está dando para que la gente vaya a votar, para que la gente salga de su casa a votar, para eso se les está dando el apoyo, y a toda la gente que vote, de todos los distritos, se les está dando un apoyo, aquí en Riberas nos contemplaron y nos dan 300, en otras colonias están dando 100 y en otras 200”, comenta una voz femenina a través de un audio que circula en chats de Morena y medios de comunicación.

Chaparro Payán señaló que es incongruente con los principios de Morena replicar este tipo de prácticas.

“Es totalmente reprobable que la elección interna del partido sea enlodada por quienes aplican estos vicios. Nosotros fundamos Morena para acabar con todo esto que se está denunciando. Quienes llevan a cabo estas acciones se están evidenciando ante la sociedad”, insistió el líder de la izquierda.

El mensaje a la dirigencia es claro, y radica en un exhorto a los aspirantes a consejeros para abstenerse de caer en irregularidades y a la vez, llamar a los votantes a documentar y denunciar irregularidades.

“En caso de observar cualquier acto de coacción y compra del voto, se deberá documentar debidamente el hecho y denunciarlo a la Comisión Nacional de Honor y Justicia y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales”, dijo el dirigente, enfatizando en casos en los que se utilicen recursos gubernamentales o se condicionen los programas sociales.

“No es ilegal, no les va a pasar nada, no es compra de votos, no estamos peleando contra otros partidos, es una elección interna nada más de Bienestar, de Morena, no vamos a comprar votos para ganarle al PAN o al PRI, es un apoyo que se está dando para ir a votar por nuestro propio organismo de Bienestar”, concluye el audio cuya legitimidad también es materia de debate.