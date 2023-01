Chihuahua.- Diputados de diferentes fracciones legislativas otorgaron su voto de confianza hacia el nuevo fiscal general del Estado, César Jáuregui, quien sustituyó a Roberto Fierro el pasado lunes y forman parte de los cambios trascendentales en el gabinete de la gobernadora María Eugenia Campos.

El representante legislativo de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, resaltó el perfil duro que representa Jáuregui como procurador de justicia, y aseguró que pondrá orden al caos en que se convirtió la seguridad en Chihuahua.

PUBLICIDAD

“Al nuevo fiscal no le temblará la mano para combatir a quienes dañan a las familias chihuahuenses. No estamos tratando con niños de pecho sino con: delincuentes, secuestradores, extorsionadores, homicidas y personas que no se tientan el corazón para ir contra niñas, mujeres embarazadas, padres de familia indefensos…” declaró el diputado. El coordinador del PRI, Noel Chávez, otorgó su voto de confianza a Jáuregui Moreno, pues consideró que durante su paso por la Secretaría General de Gobierno acumuló experiencia suficiente para aplicarla en un área tan sensible como Fiscalía.

“Una persona por demás preparada, que ha estado en los temas de seguridad como Secretario General de Gobierno, que manejó toda la gobernabilidad al interior. Tendrá que adaptarse mucho armar un muy buen equipo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero es un hombre con buena comunicación, hombre de acuerdos que con la Federación y los municipios deberá estar muy bien coordinado”, comentó.

Voto de confianza

A nombre de la fracción del PAN, el diputado Gabriel García Cantú adelantó su voto de confianza a Jáuregui Moreno y calificó de acertada la decisión de su nombramiento que deberá ratificar el Congreso.

“Hizo buen trabajo como secretario de gobierno, es una persona con toda la experiencia en distintas áreas, poderes y en el servicio a los chihuahuenses. La misma Fiscalía representa un gran reto, pero cuenta con toda la capacidad y respaldo del Grupo Parlamentario”, concluyó el panista.