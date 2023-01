‘Estoy destrozada, pero exijo justicia’

Chihuahua.— Asunción Saucedo, madre de Mauro Miguel Rocha Saucedo, quien fue asesinado el pasado 1 de enero por elementos de la Guardia Nacional en la carretera Jiménez-Torreón, expresó sentirse “muy destrozada” al enterarse de que el caso de su hijo le fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estoy muy destrozada, pero no pierdo la esperanza de que se le haga justicia a mi hijo; yo voy a seguir hasta donde se pueda. Ojalá la autoridad no sea injusta, la Fiscalía me había comentado que el caso iba bien, pero ahora no sé”, expresó Asunción.

Asimismo, la madre de Mauro dijo que se encuentra a la espera de que la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, les brinde una cita para expresarle su inquietud respecto a la posibilidad de que el homicidio quede impune.

“Ojalá que sí nos quieran escuchar. Estamos esperando a que nos confirmen por parte del equipo de la gobernadora cuando nos van a atender”, dijo.

Expresó que la troca en la que viajaban Mauro y Luis Fernando Maldonado Barrón, la cual tenía reporte de robo, no era propiedad de su hijo ni del otro muchacho, y que desconoce quién era la tercera persona que supuestamente viajaba con ellos.

“Qué más pruebas necesita la autoridad si ya todo está en los videos que se difundieron en las redes sociales y en los cuales claramente se ve el ataque”, expresó la mujer.

Además, refirió que lo que se ha dicho son puras mentiras y que está a la espera de que la justicia llegue, ya que no debieron dispararles tantas veces ni a él ni al otro joven.

Ante este hecho, las Naciones Unidas se posicionó y dijo que la FGR deberá de abrir una investigación y que se tendrán que revisar las órdenes operáticas de la Guardia Nacional así como sus formas de actuación ya que la cantidad de disparos, la duración y la dirección que se hizo contra la camioneta y los pasajeros no corresponden a una simple detención sino a un uso excesivo de la fuerza.

El 26 de marzo de este 2023, la Guardia Nacional (GN) cumplirá tres años de su creación; sin embargo, durante este lapso, ésta ha sido señalada en varias ocasiones por el uso excesivo de la fuerza; tan sólo en el estado de Chihuahua, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registra un total de 77 quejas en contra de esta corporación y el caso más reciente es el asesinato de Mauro Miguel Rocha y de Luis Fernando Maldonado.

De acuerdo con el reporte publicado en el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de 2020 a 2022, a nivel nacional se registran un total de mil 330 quejas en contra de esta corporación; 350 en el 2020, 504 en el 2021 y 476 en 2022.

Quejas contra la GN (a nivel nacional)

Año Denuncias

2022 476

2021 504

2020 350

Total 1,330