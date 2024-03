Van 'La Sociedad de la Nieve' y 'Tótem' por Premios Platino

Ciudad de México.- La película La Sociedad de la Nieve lidera las candidaturas de los Premios Platino al registrar 7, entre ellas a Mejor Película de Ficción Iberoamericana, en la que competirá con la cinta mexicana Tótem, Mejor Dirección y Mejor Interpretación Masculina.

El Conde y Cerrar Los Ojos le siguen al filme de Juan Antonio Bayona, al obtener 6 nominaciones en la sexta edición de los premios, los cuales se entregarán el próximo 20 de abril en el Teatro Gran Tlachco Xcaret, en la Riviera Maya, según informó la organización en un comunicado.

Entre las películas nominadas se encuentran "La Memoria Infinita" y "Robot Dreams", las cuales, junto a "La Sociedad de la Nieve", también fueron consideradas para el Óscar de este año.

Entre las 44 obras nominadas, se encuentran trabajos de nacionalidades argentina, chilena, mexicana, portuguesas, peruanas, españolas, cubanas, puertorriqueñas y venezolanas, las cuales impulsan a la ceremonia como una celebración al cine iberoamericano.

La categoría principal de la ceremonia, Mejor Película de Ficción Iberoamericana puso en la terna a las cintas La Sociedad de la Nieve, Tótem, Cerrar Los Ojos y Los Delincuentes.

Asimismo, la cineasta mexicana Lila Avilés buscará el premio a Mejor Dirección. Otros títulos nacionales que competirán por alguna de las estatuillas, en sus distintas nominaciones, serán Radical, Huesera y Una Jauría llamada Ernesto.

Cabe resaltar que el actor Damián Alcázar fue nominado a Mejor Interpretación Masculina por su papel en la cinta peruana El Caso Monroy.

A continuación, el listado completo de nominaciones.

Mejor Película de Ficción Iberoamericana

'Cerrar los Ojos'

'La Sociedad de la Nieve'

'Los Delincuentes'

'Tótem'

Mejor Ópera Prima de Ficción

'20,000 Especies de Abejas'

'Blondi'

'La Pecera'

'Los Colonos'

'Simón'

'Tengo Sueños Eléctricos'

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica

'Barrabrava'

'El Cuerpo en Llamas'

'Iosi, el Espía Arrepentido'

'Los Mil Días de Allende'

Mejor Interpretación Masculina

Damián Alcázar, por 'El Caso Monroy'

David Verdaguer, por 'Saben aquell'

Enzo Vogrincic, por 'La Sociedad de la Nieve'

Jaime Vadell, por 'El Conde'

Marcelo Subiotto, por 'Puan'

Mejor Interpretación Masculina de Reparto

José Coronado, por 'Cerrar los Ojos'

Leonardo Sbaraglia, por 'Puan'

Luis Bermejo, por 'Un Amor'

Matías Recalt, por 'La Sociedad de la Nieve'

Mejor Interpretación Masculina en Serie

Alfredo Castro, por 'Los mil Días de Allende'

Gustavo Bassani, por 'Iosi, el espía arrepentido'

Javier Cámara, por 'Rapa'

Santiago Korovsky, por 'División Palermo'

Mejor Interpretación Femenina

Carolina Yuste, por 'Saben Aquell'

Dolores Fonzi, por 'Blondi'

Laia Costa, por 'Un Amor'

Lola Amores, por 'La Mujer Salvaje'

Malena Alterio, por 'Que Nadie Duerma'

Mejor Interpretación Femenina de Reparto

Alejandra Flechner, por 'Puan'

Ana Torrent, por 'Cerrar los Ojos'

Ane Gabarain, por '20,000 Especies de Abejas'

Antonia Zegers, por 'El Conde'

Mejor Interpretación Femenina en Serie

Aline Küppenheim, por 'Los mil Días de Allende'

Lola Dueñas, por 'La Mesías'

Micaela Riera, por 'El Amor Después del Amor'

Úrsula Corberó, por 'El Cuerpo en Llamas'

Mejor Música Original

'Blondi'

'La Pecera'

'Radical'

'Robot Dreams'

Mejor Guión

'20,000 especies de Abejas'

'Cerrar los Ojos '

'El Conde'

'Los Delincuentes'

Mejor Película Documental

'El Juicio'

'La Memoria del Cine, una película sobre Fernando Méndez-Leite'

'La Memoria Infinita'

'Una Jauría Llamada Ernesto'

Mejor Dirección de Sonido

'Cuando Acecha la Maldad'

'El Conde'

'Huesera'

'La Sociedad de la Nieve'

Mejor Dirección de Montaje

'Huesera'

'La Memoria Infinita'

'La Sociedad de la Nieve'

'Los Delincuentes'

Mejor Dirección de Fotografía

'Cerrar los Ojos'

'La Piel Pulpo'

'La Sociedad de la Nieve'

'Los Delincuentes'

Mejor Dirección de Arte

'Cerrar los Ojos'

'El Conde'

'Los Colonos'

'Puan'

Mejor Dirección

Isabel Coixet, por 'Un Amor'

Juan Antonio Bayona, por 'La Sociedad de la Nieve'

Lila Avilés, por 'Tótem'

Pablo Larraín, por 'El Conde'

Mejor Creador de Serie

Álex De la Iglesia, '30 Monedas'

Daniel Burman, 'Iosi, el Espía Arrepentido'

Juan Pablo Kolodziej, 'El Amor Después del Amor'

Santiago Korovsky, 'División Palermo'

Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción

'Bajo Terapia'

'Los Wanabis'

'Norma'

'Te Estoy Amando Locamente'

Premio PLATINO al Cine y la Educación en Valores

'20,000 especies de abejas'

'La Memoria Infinita'

'Puan'

'Radical '

Mejor Película de Animación

'Dispararon al Pianista'

'El Sueño de la Sultana'

'Home is Somewhere Else'

'Nayola'

'Robot Dreams'

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Serie

Carmen Machi, por 'La Mesías'

Minerva Casero, por 'Iosi, el Espía Arrepentido'

Najwa Nimri, por '30 Monedas'

Pilar Gamboa, por División Palermo

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Serie

Andy Chango, por 'El Amor Después del Amor'

Daniel Hendler, por 'División Palermo'

Emiliano Zurita, por 'La Cabeza de Joaquín Murrieta'

Manolo Solo, por '30 Monedas'