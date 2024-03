Dua Lipa, SZA y Shania Twain estarán en Glastonbury

Associated Press | Por primera vez desde que comenzó el festival en 1970, dos artistas femeninas actuarán como cabezas de cartel en el escenario principal Associated Press | Por primera vez desde que comenzó el festival en 1970, dos artistas femeninas actuarán como cabezas de cartel en el escenario principal Associated Press | Por primera vez desde que comenzó el festival en 1970, dos artistas femeninas actuarán como cabezas de cartel en el escenario principal

LONDRES — Los cerca de 200 mil melómanos acudirán al Festival de Glastonbury de este año van a tener algo diferente. Por primera vez desde que comenzó el festival en 1970, dos artistas femeninas actuarán como cabezas de cartel en el escenario principal en dos de sus tres noches. La cantante británica Dua Lipa se presentará en el Pyramid Stage el viernes por la noche, y la artista estadounidense SZA cerrará el festival el domingo. Los organizadores anunciaron el jueves el cartel de uno de los festivales de música más célebres del mundo, que se realizará en Worthy Farm, en el suroeste de Inglaterra, del 26 al 30 de junio. Coldplay es la banda principal del sábado, es su primera participación en el festival desde 2016. La banda británica se convertirá en el primer artista en encabezar Glastonbury cinco veces, una más que The Cure. Para Dua Lipa será su primer concierto en el Pyramid Stage y la noticia llega un día después de que revelara que su primer álbum en cuatro años será lanzado en mayo bajo el título de "Radical Optimism". La artista está entusiasmada, de acuerdo con una publicación que hizo en Instagram. "He soñado con este momento toda mi vida. ¡Algo que sólo vivía en mis sueños más salvajes y en mis manifestaciones más elevadas!! ¡Estoy muy emocionada de verlos a todos en mi lugar favorito en la tierra y hacer que sea una noche para recordar!", escribió. Otra artista femenina importante será la cantante canadiense Shania Twain, quien se presentará el domingo por la tarde. La galardonada con cinco Grammy ha vendido más de 100 millones de discos. "Va a ser precioso, a la hora del atardecer, es impresionante. He visto otras actuaciones y ya estoy planeando lo que me voy a poner. Ya sabes, todas esas cosas emocionantes", le dijo a la BBC. Es todo un regreso para Twain, quien durante 15 años no lanzó música nueva por una crisis de la enfermedad de Lyme que padece, la cual le hizo perder la voz. Regresó en el 2017 con el álbum "Now." Al año siguiente, se sometió a una cirugía de garganta abierta pues su voz se dañó por los efectos de la enfermedad debilitante. Este año también dará inicio a su tercera residencia en Las Vegas. Otros actos planeados son la banda estadounidense LCD Soundsystem, el rapero británico Little Simz, el cantante nigeriano Burna Boy, la estrella de los años 80 Cyndi Lauper y la estrella británica del soul Olivia Dean. Hay muchos más que se revelarán en las próximas semanas. Las entradas para el festival ya están agotadas, pero aquellas que sean canceladas o reembolsadas, saldrán a la venta en abril. Los boletos cuestan 365 libras esterlinas (465 dólares). Se espera que el Glastonbury de este año sea uno de los más calurosos, pero para algunos eso es mejor a los charcos lodosos que se han visto en el pasado.