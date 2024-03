Son Crowe y Liam Hemsworth militares en 'Rescate Imposible'

Ciudad de México.- Una misión de la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos busca desmantelar un operativo en tierra al sur de las Filipinas, pero uno de los militares involucrados tiene un percance: ahora a quien deben salvar de la muerte es a él.

Este es el planteamiento de Rescate Imposible (Land of Bad), filme dirigido y escrito por William Eubank que estrena este jueves en salas de cine mexicanas.

Milo Ventimiglia, quien encarna al Sargento John "Sugar" Sweet, y Ricky Whittle, quien interpreta al Sargento Bishop, vinieron hace algunos días a México para conversar sobre el filme de acción, donde la disciplina y la estrategia militar capacitan a los protagonistas para enfrentar su situación.

"Cada vez que veo un proyecto o hago algo relacionado con militares, no puedo pensar más que en respeto y admiración, porque tienen una labor muy dura y heroica, y en cada misión arriesgan la vida, y no lo sabemos o damos por sentado que siempre será así", comentó Ventimiglia.

"Yo soy hijo de un militar y siempre entendí la dinámica de la obligación y el respeto a la labor por el oficio, antes que estar en casa cumpliendo cierta tarea. La disciplina y la convicción que tienen me la inculcaron, y además de respeto, les doy toda mi admiración", apuntó Whittle.

Cuando el Sargento JJ "Playboy" Kinney (Liam Hemsworth) se lanza en su paracaídas para aterrizar en un destino perfectamente planeado, el artefacto lo traiciona y le cambia la jugada y su percepción de la vida, al encontrarse en lo que se denomina tierra hostil.

Allí es donde entra el capitán Eddie "Reaper" Grimm (Russell Crowe), piloto de drones especializado que brinda apoyo a la misión, por cuya pericia es el único calificado para rastrear y orientar al soldado, quien debe reencontrarse con sus compañeros antes de un bombardeo.

"Todos la pasamos de maravilla en Australia, donde se hizo el rodaje, y nunca pensamos que íbamos a estar en un filme con Liam Hemsworth y su hermano Luke, que hace el papel de Abel. Fueron los mejores anfitriones, esa camaradería que se ve en la película entre nuestros personajes es porque ellos la impulsaron, la cultivaron", dijo Whittle.

"Fue fascinante integrarse a un rodaje donde el ambiente fue muy amigable y darlo todo en una historia que me parece muy poderosa, donde más que un mensaje hay una gran premisa, que es: 'Da todo por tu gente, por tu equipo'. Y lo que hacen por 'Playboy' es algo fenomenal", añadió Ventimiglia.

El guión para este largometraje fue escrito por David Frigerio y William Eubank hace diez años, y su título original, JTAC, hacía referencia a las siglas Joint Terminal Attack Controller (Controlador de Ataques Terminales Militares).

"Cuando ví el título en español, Rescate Imposible, me hizo más sentido. La verdad lo prefiero así que el que tiene en inglés (Land of Bad), ¿la tierra de los malos? ¿Y quiénes son los malos? No, me quedo con el título en español", opinó Whittle.

"Es bueno saber ese punto de vista no lo había pensado, pero sí, me gusta cómo suena en español porque el 'Imposible' sí te anticipa lo que viene: es imposible rescatar a este buen hombre", añadió Ventimiglia.