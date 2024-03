Muere 'La Gilbertona'

Durante la mañana de este jueves 14 de marzo trascendió una lamentable noticia, ‘La Gilbertona’ murió a los 88 años de edad tras sufrir complicaciones en su estado de salud.

“Hoy 14 de Marzo nos despedimos de Gilberto Salomon Vazquez “La Famosa Gilbertona” quien a los 88 años de edad deja de latir ese corazón que nos entretuvo tanto con sus ocurrencias y enojos, en paz descanse”, se lee en el comunicado.

El famoso personaje de Culiacán, Sinaloa, destacó en redes sociales por la forma de hablar con la gente y sus constantes enojos.

¿Qué le pasó a Gilberto Salomón Vázquez, 'La Gilbertona'?

Desde hace algunos días surgió el rumor de su deceso. Esto después de que se viralizara un video en donde se le observa acostada en una cama hablando sobre su muerte y comentando que veía a muchas personas en su casa.

“Estimado publico, este video se lo doy a toda la gente que me conoce. Como ching*n que ya me morí, la gente que ya me morí y que ya me morí. Aquí estoy vivo, gracias a Dios, aquí se estrellaron en piedra porque todavía no me he muerto. Mientes que me morí, mientes y es lo único que digo. Aquí estoy vivo gracias a Dios”, dijo.

Sin embargo, este jueves 14 de marzo, finalmente su representante Pável Moreno confirmó el deceso de la querida influencer.

“Gilberto falleció, hace como una hora. Ahora si pueden decir que Gilberto falleció”, dijo Moreno en un video que compartió en la web y que rápidamente le dio la vuelta a las redes sociales.

¿Cuál era el nombre real de 'La Gilbertona'?

El nombre de pila de 'La Gilbertona' es Gilberto Salomón Vázquez, pero por su orientación sexual fue bautizado con ese sobrenombre.

¿Quién era ‘La Gilbertona’?

La creadora de contenido de la tercera edad era un icono LGBT para los internautas.

La influencer de redes sociales de la tercera edad conquistó a las audiencias con su particular estilo de vida, sus comentarios críticos sobre diversos temas y su lenguaje.

Su contenido causaba muchas risas, pero no porque los usuarios se burlaran de ella, sino por su forma de hablar generalmente con groserías que sonaban especialmente graciosas, más que grotescas.

Tenía La Gilbertona su propia cumbia y hasta la bailaba