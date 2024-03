Detalla Drake Bell abuso sexual; Nickelodeon le responde

Ciudad de México.- En la serie documental Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV, Drake Bell detalló el abuso y acoso sexual que vivió cuando participaba en El Show de Amanda (The Amanda Show) y Todo Eso (All That).

La estrella de la serie de televisión Drake & Josh describió los abusos del entrenador de diálogo Brian Peck, cuando era un adolescente de 15 años.

"Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté, abrí los ojos y él me estaba agrediendo sexualmente.

"Me quedé paralizado y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación", dijo el actor.

Durante la serie documental, Drake compartió su testimonio sobre los hechos, recordando que el entrenador le había pedido mantener en secreto la situación, además de tener argumentos laborales para hacer que los jóvenes tuvieran que ir a su casa, donde luego cometía más abusos.

"Él descubrió cómo convencer a mi mamá y a todos los que estaban alrededor de que, cada vez que tenía una audición o cada vez que necesitaba trabajar en el diálogo o algo así, de alguna manera tenía que terminar de regreso a casa de Brian y todo empeoraba y empeoraba, y empeoraba y empeoraba... Simplemente estaba atrapado. No tenía salida", contó.

Drake Bell aseguró que el presunto abuso fue "extenso" y "brutal", hasta que su padre, Joe, tenía la impresión de que existía un problema con Peck, pues consideraba anormal que pasara demasiado tiempo con él.

"El abuso fue extenso y se volvió bastante brutal. No sé cómo explicar eso ante la cámara, de verdad... ¿Por qué no piensas en las peores cosas que alguien podría hacerle a alguien como una agresión sexual? Luego responderé a tu pregunta. No sé de qué otra manera decirlo".

Un día, Drake Bell no soportó más y terminó llamando a su madre para contarle lo sucedido. De forma inmediata, según el relato del cantante, llamaron a la policía y presentaron la denuncia correspondiente.

"Tuve que ser insoportablemente detallado sobre cada cosa, (cada) vez que sucedió, con dos absolutos extraños. La peor parte fue que tuve que llamar a Brian para que admitiera lo que había hecho", aseveró el intérprete de "Found A Way".

Nickelodeon, consternado y entristecido

Nickelodeon emitió un comunicado sobre las recientes declaraciones de Drake Bell, luego de que se diera a conocer que él había mantenido en anonimato su identidad para proceder legalmente contra Brian Peck.

"Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos su fuerza necesaria para salir adelante.

"Aunque no podemos corroborar o negar las acusaciones de comportamientos de producciones de hace décadas, Nickelodeon, como cuestión de política, investiga todas las quejas formales como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada", se lee en el comunicado.

Según información de Deadline, en 2004, Brian Peck no refutó cargos de copulación oral a un menor de 16 años, así como de realizar un acto lascivo con un joven de 14 o 15 años. Por las acusaciones, estuvo 16 meses en prisión y la autoridad le exigió que se registrara como delincuente sexual.