Será Kim Petras primera mujer transgénero en los MTV EMAs

Ciudad de México.- A través de su música, pop dance, y de sus pronunciamientos en contra de homofobia y prejuicios sociales, Kim Petras ha sacudido conciencias e incomodado a quienes sostienen ciertos criterios.

Ahora será la primera cantante transgénero en presentarse en vivo en los MTV Europe Music Awards (EMAs), que se realizarán mañana en Budapest, Hungría, y, en medio de diversas protestas y ataques del sector conservador, se siente orgullosa.

"He visto los EMAs desde que era niña. Ser la primera transgénero en esta gran fiesta es algo fascinante. Para mí es un gran logro", dijo la cantante.

"Estrenaré una canción que será mi nuevo sencillo, el cual tiene toda la vibra pop, toda la pasión de mi ser, y estoy para apoyar a la comunidad LGBT+ de Hungría, y me siento feliz de que MTV haya peleado por mí", expresó durante un videoenlace desde su natal Colonia, Alemania.

Rodeada de admiración y controversia, Kim nació como Tim, pero desde que tenía 3 años se asumió como mujer.

A los 14, sus padres y ella participaron en un documental televisivo y en programas alemanes con el propósito de acercarse a los legisladores para obtener el permiso de la cirugía de reasignación de sexo.

Tras ser evaluada por un especialista de la máxima institución psiquiátrica de Frankfurt, obtuvo la autorización. Contó con un año de preparación y fue operada a los 16 años; a los 17 ya había completado su tratamiento.

"Quiero ser parte de la comunidad que impulsa la libertad, ser genuina. Cuando era niña tenía que ir a la escuela con ropa de niño y fue muy difícil, y quiero impulsar que cualquier persona sea como es, no como los demás quieren que sea".

Como consecuencia de sus experiencias emocionales, compuso y se ganó su lugar en el pop independiente con "Fade Away", "Die for You" y "Boomerang", canciones con las que pavimentó el camino para fundar su sello, BunHead Records.

"Adoro tener la oportunidad de ser yo misma, y no le tengo miedo a las equivocaciones porque cada error es una oportunidad de crecimiento. Me inspiro con la música, y si yo inspiro, me siento afortunada. No quiero ser un mal ejemplo, lo que quiero es impulsar a las chicas y chicos de mi edad y más jóvenes a que sean genuinos y constantes y a que aprendan", sentenció la intérprete de "Heart to Break" y "Malibu".

Admiradora de RuPaul, Ariana Grande y Lady Gaga como figuras que apoyan a su comunidad, la cantautora acaba de firmar contrato con Republic Records, del conglomerado Universal Music, y con el sello editará su tercer disco de estudio, sucesor de Clarity y Turn Off the Light.

"Fui artista independiente por los últimos cuatro años y no veía la necesidad de sumarme a una transnacional hasta que conocí a las personas de Republic. Me ofrecieron libertad, propuesta y, sobre todo, espacio para la creatividad y una alianza con gente muy capaz.

"Crear música pop ha sido mi pasión desde los 12-13 años. Inicié con mi laptop y haciendo demos, me di a conocer en plataformas", precisó la fashionista, productora, directora de videos y diseñadora de vestuario.

Kim agregó que sus influencias del momento son Megan Thee Stallion, Doja Cat y M. I. A. por impulsar a la mujer a hablar de su sexualidad y de exponerla en su música.