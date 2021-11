Intentan 'hackear' celular de Carmen Salinas

Ciudad de México.— Mientras la actriz Carmen Salinas es reportada grave pero estable, su familia ha enfrentado otra situación: el intento de hackeo del celular de la actriz, bajo un posible móvil de fraude.

"El whatsapp de mi tía ahorita me lo intentaron hackear, me llegaron mensajes de que lo están intentando hacer, que ingresara unos códigos, obviamente no los metí, no sé quién lo esté haciendo, pero sí para que tengan cuidado.

"Ven que está de moda hackear y pedir dinero a nombre de la persona, si pueden difundirlo, nadie está pidiendo dinero", puntualizó el familiar, Gustavo Briones, sobrino de Salinas.

Señaló que los gastos de la hospitalización de la familia están siendo apoyados por la ANDA y el mismo hospital, razón por la que alertó a los contactos de la estrella de no caer en engaños si es que alguien llegara a pedirles dinero.

Esta tarde le fue practicada una tomografía a la también productora, sin que mostrara ningún avance, pero su familia mantiene las esperanzas y no piensan en otros escenarios que no sean el de su mejoría.

"Acabo de ver a mi mamita y está estable dentro de su gravedad, la tomografía salió igual pero los estudios que le han hecho han salido muy bien, sigue con su problema en el cerebro pero espero que vaya evolucionando poco a poco y hay que seguir pidiendo", expresó su hija María Eugenia Plascencia.

Si bien se había dado el anuncio de que el estudio había arrojado que el evento le había ocasionado daños irreversibles a la artista de 82 años, tanto Plascencia como Gustavo Briones, sobrino de la actriz, desmintieron el reporte y pidieron seguir orando para que el panorama sea positivo.

"Ahorita vamos a seguir esperando, se cumplen las 48 horas, pero vamos a seguir esperando y pidiendo, ahorita no ha habido ningún cambio más fuerte ni nada, sigue igual todo y por eso no podemos ver todavía cómo va evolucionando", explicó Plascencia.