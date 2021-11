Revela Taylor Swift en canción motivo de 'truene' con Jake Gyllenhaal

Ciudad de México.- La nueva versión del disco RED de Taylor Swift por fin está disponible y ya comenzó a dar de qué hablar pues una de las canciones parece revelar que el motivo por el cual terminó su relación con el actor Jake Gyllenhaal fue la diferencia de edad y una tercera persona en discordia.

"Dijiste que si hubiéramos estado más cerca en edad tal vez hubiera estado bien y eso me hizo querer morir", dice en uno de los nuevos versos de la versión extendida de "All too well".

La canción original se lanzó en 2012 y desde entonces ha sido reconocida por los fans como la canción que habla de Jake, con quien tuvo una relación de unos meses en 2010, cuando ella tenía 20 y él 29.

En una entrevista Taylor aseguró que escribió el tema antes de comenzar su tour Speak Now que se empezó en febrero del 2011, meses después de su ruptura.

Pero la canción también revela que pudo haber una tercera persona en discordia, una actriz.

"Sin llorar en el baño de una fiesta, una actriz me pregunta sobre lo que pasó, tú, eso es lo que pasó, tú que encantaste a mi padre con bromas modestas"

Los fans ya tienen sus propias teorías sobre la posible responsable, pues esta tarde el actor se volvió tendencia en redes sociales y surgieron nombres como Anne Hathaway y Jennifer Aniston, ambas han compartido pantalla con el actor.

La primera porque el trailer del video de la canción es muy parecido a una escena de la película De Amor y otras Adicciones, que amos protagonizaron en 2010.

Y la segunda porque en su momento los medios dieron a conocer que Jennifer Aniston se acercó a la cantante para darle consejos de amor durante la entrega de los People's Choice Awards 2011. Cabe destacar que ambas salieron con John Mayer.

La tarde de este viernes 12, Taylor lanzará el video de la canción, que más bien es un cortometraje que tendrá como protagonistas a Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O'Brien (Maze Runner).

Taylor Swift se encuentra grabando nuevamente todos sus discos, después de que su catálogo musical fuera vendido a Scooter Braun, manager de Justin Bieber, y ella perdiera los derechos de sus composiciones.