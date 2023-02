Se enamora Elsa y Elmar del regional

Monterrey.- Después de varias decepciones con productores que no aceptan que una mujer los ponga a trabajar con el único afán de mejorar su proyecto musical, la colombiana Elsa y Elmar está encantada con los artistas del regional mexicano.

Aunque siempre sintió que no encajaba en entregas de premios como los Latin Grammy, ahora que estuvo presente en la ceremonia celebrada en noviembre en Las Vegas, la cantautora colombiana quedó encantada con el grupo Bronco, con quien unió su voz en el tema "Tú Me Vuelves Loco" en el homenaje a Marco Antonio Solís como Persona del Año.

A pesar de que su estilo lo define como "pop espiritual", la cantante Elsa y Elmar muere de ganas por colaborar con un artista del regional.

"Yo andaba muy interesada en explorar el mundo del regional mexicano, justo en los Grammys conocí al grupo Bronco y me parecieron personas tan especiales, luego me di cuenta que en los Grammys quería estar con los regional y no con los del pop ¡te lo juro!", comentó la artista, cuyo álbum Ya No Somos los Mismos, le permitió varias nominaciones al Latin Grammy, una de ellas Álbum del Año.

"Pareciera que mi forma de ser va más con esa sencillez de toda la gente que se dedica al regional, ahora ando enamorada del género, me fascinó su mundo, sobre todo lo humano que son quienes se dedican al género. Y últimamente yo solamente quiero juntarme con gente amable. Aprendí a ser bien perra cuando voy a trabajar con alguien, no quiero compartir con productores que no quieran compartir créditos con alguien más".

Además de Bronco, a la originaria de Bucaramanga, Colombia, le gustaría colaborar con Edén Muñoz, Carín León y hasta con Yuridia.

Para su show del miércoles 22 de febrero en el Auditorio Pabellón M, Elsa Margarita Carvajal, nombre de pila de la cantante, invitará a Bronco a acompañarla. Falta ver que el grupo esté disponible. Como mujer, agregó Elsa y Elmar, ha tenido la desafortunada experiencia de que sus opiniones molestan a otros productores, porque les choca que les den instrucciones.

"Uno como mujer tiene sus opiniones y sabe lo que quiere, eso no les gusta a los productores hombres, pues quieren mandarte el trabajo y que tú digas: 'Qué lindo, me encanta', en cambio yo los pongo a trabajar, les hago cambios. A la mayoría de los productores hombres no les gusta que ande la niña diciéndoles qué hacer", expresó la artista de 29 años que estudió en la prestigiosa universidad Berklee College of Music.