'Pablo Montero quiere demostrar que es inocente', dice abogado

Ciudad de México.- Pablo Montero tiene como comprobar su inocencia sobre las acusaciones de presunta violación de una mujer, aseguró su abogado, Eliser García Macdonel.

Óscar Daniel Hernández Rodríguez (su nombre real) ni siquiera ha recibido confirmación de carpeta de investigación que lo impute por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, donde presuntamente ocurrió el ilícito, dijo su representante legal.

"Lo primero es confirmar si hay una carpeta en su contra, determinar si es él, porque el nombre expuesto en medios no coincide. Ver de qué se le acusa, si es que se le acusa a él, todo ha sido rumores.

"Si no llega estos días, nosotros nos presentaremos (en Chiapas) él lo que quiere es demostrar que es inocente, está muy tranquilo", aseveró García Macdonel, en entrevista.

El lunes se dio a conocer que, teóricamente, el intérprete de "Piquito de Oro" fue acusado de violación sexual en Tapachula, Chiapas, en hechos acontecidos el viernes 7 de enero, luego de un concierto que dio en esa localidad.

La demandante, Ximena "N", acusaría a Óscar Antonio "N" de presunta responsabilidad de un delito que merecería prisión, y por lo cual, la FGE de Chiapas emitió un comunicado en Facebook confirmando que existía tal denuncia.

El abogado reiteró que todo lo que se ha dicho en torno al caso, es falso, porque depende de documentos oficiales, los cuales, hasta el momento, no son públicos y del que la firma Macdonel, Uribe, Cuesta, Llaca & Esquivel Abogados, no tiene conocimiento.

También desestimó que el cantante haya pagado un millón de pesos para que la acusadora desistiera de la denuncia, que la Fiscalía del Estado de Nuevo León tenga algo que ver en el caso y que Montero haya golpeado a una persona y haya hecho destrozos en un restaurante de la Riviera Maya cuando se enteró de la demanda.

"Hay mucha falsedad alrededor de este caso. Y se desmintió desde antes de que nosotros habláramos, como la supuesta orden de aprehensión, de captura, y que fueron desmentidos por la Fiscalía (chiapaneca)", retomó.

"Confío en su inocencia, si no no habría tomado el caso. En caso de que no llegue este requerimiento citatorio de parte de la fiscalía, nosotros de forma proactiva vamos a acudir a la fiscalía para solicitar que en caso de que haya una acusación en su contra, pueda determinar, y comprobar que esos hechos no sucedieron", manifestó el abogado.

En enero, el actor de El último Rey habría sido detenido, y posteriormente liberado, en Playa del Carmen por haber causado destrozos en un restaurante mientras estaba en estado etílico, además de agredir a un hombre con una bocina, según medios locales.