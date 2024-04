Sana Prince Royce sus heridas de divorcio

Ciudad de México.- "Agridulce" es la palabra en la que Prince Royce piensa primero para describir la bachata, ya que le fascina su dualidad.

Mientras su ritmo invariablemente invita a bailar, sus letras pueden ser desgarradoras, como lo demuestran varias canciones de su álbum Llamada Perdida.

El neoyorquino de ascendencia dominicana, famoso por "Darte un Beso", afirmó que su disco, lanzado en febrero, es el más personal de su carrera.

Lo compuso tras divorciarse en 2022 y aún con el pesar de que su anterior material, Alter Ego (2020), no alcanzó su máximo potencial debido a que su gira se canceló por la pandemia de Covid-19.

"Creo que es un disco terapéutico, hubo canciones que no sabía si sacar, porque me sentía muy abierto. No fue un proceso normal, donde vienes de hacer una gira y descansar. Fue inesperado grabar otro disco luego de mi separación, de que pierdes dinero con una gira que no pasa.

"Fueron muchas cosas en la vida personal que hacían incómodo grabar, pero como dice el dicho: 'Cuando la vida te da limones, haces limonada'", compartió en entrevista.

Su material tiene 23 cortes, incluidas las canciones "No Te Vayas", "Sufro", "Matar el Sentimiento" y "La Vida Te Hace Fuerte", que sirvieron para que el intérprete de 34 años hiciera catarsis pura, al no guiarse más que por sentirse orgulloso de sus composiciones.

"Los temas no los hice pensando en lo comercial o en la radio, en que la letra se repitiera 10 veces para hacerlas fáciles, los hice realmente porque quería disfrutar el proceso.

"Incluí algo donde mi productor y yo estamos hablando entre nosotros y haciéndome bullying a mí mismo con lo que sé que la gente dice de mí. Fue algo serio, pero a la misma vez quisimos no tomarlo tan en serio", recordó.

Remarcó que su producción lo llevó de regreso a la bachata más pura tras años de mezclar su estilo con exponentes del reguetón, como Maluma y Bad Bunny, pero no vetó del todo la experimentación.

Una de sus grandes satisfacciones es ver que la bachata ya no es sólo un nicho, sino que hasta Shakira y Rosalía pueden sacar una propia, por lo que él no deja de invitar a colegas de otros géneros a grabar.

Esta ocasión colaboró con María Becerra para "Te Espero", con Paloma Mami en "Morfina" y no le faltó un mexicano, que en esta ocasión fue Gabito Ballesteros, su dueto en "Cosas de la Peda".

"Tenemos instrumentos mexicanos con instrumentos dominicanos. Por eso me divertí muchísimo (grabando el disco), a pesar de que sí fue un proceso difícil", dijo.

Sus primeras fechas son en el País, incluidos shows en la Arena Monterrey el 5 de julio, el 6 en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara y el 12 en la Arena Ciudad de México.

MÚSICAS HERMANAS

Trabajar con mexicanos no es nuevo para Prince Royce: en 2012 ya sacó "Incondicional", donde se fusionó con mariachi, también ha trabajado con Gerardo Ortiz, con Roberto Tapia y hasta cantó con Joan Sebastian en una premiación.

Aquello no es gratuito, ya que el intérprete de "Corazón Sin Cara" se siente cómodo con ritmos mexicanos, a los que considera afines a su estilo.

"Cuando empecé a pegar fui a Chicago, a Los Ángeles, a Texas y había una comunidad de mexicanos a los que les encantaba la bachata, yo siempre me preguntaba por qué. Después vi que el regional mexicano, el norteño, las rancheras y los corridos tumbados tienen ese agrio-dulce.

"Me siento feliz de ver que el género ha explotado. Lo han trabajado desde El Recodo y muchas bandas de años atrás para lograrlo con jóvenes como Peso Pluma. A pesar de que he visto que hay polémica, lo importante es que el género esté creciendo", expresó.