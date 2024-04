Anuncia Shakira primeras fechas de su gira mundial

Agencia Reforma | Shakira anunció las primeras fechas de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour'; arrancará gira el 2 de noviembre Agencia Reforma | Shakira anunció las primeras fechas de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour'; arrancará gira el 2 de noviembre Agencia Reforma | Shakira anunció las primeras fechas de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour'; arrancará gira el 2 de noviembre

Ciudad de México.- El 2 de noviembre de este 2024, Shakira comenzará un nuevo viaje en su carrera musical con la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Mediante sus redes sociales, la famosa externó su emoción por volver a encontrarse con sus fans durante la primera etapa de su gira, la cual arrancará en Palm Desert, California, y concluirá con un show en Detroit el 15 de diciembre. "¡Estoy tan emocionada de anunciar las primeras fechas para Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una celebración para mi 'wolfpack' (manada de lobos)!", escribió. La colombiana prometió a sus fans llevar esta gira a nivel internacional, por lo que los invitó a registrarse en su sitio web oficial para recibir información sobre las próximas fechas de conciertos. "La primera etapa de la gira será por Norteamérica, será ¡la única oportunidad de experimentar el espectáculo de una manera más íntima! Las fechas internacionales serán anunciadas pronto, ¡así que mantente atento!". Esta gira marca el regreso de Shakira a los escenarios del mundo desde su gira El Dorado, en 2018. La venta anticipada de los boletos para los shows en Estados Unidos y Canadá será este 19 de abril, con venta general el lunes 22. Las fechas de la primera etapa del tour de Shakira son las siguientes: - 02 de noviembre - Palm Desert, California - Acrisure Arena - 07 de noviembre - Phoenix, Arizona - Footprint Center - 09 de noviembre - Los Ángeles, California - Kia Forum - 16 de noviembre - San Antonio, TX - Frost Bank Center - 17 de noviembre - Dallas, Texas - American Airlines Center - 20 de noviembre - Miami, Florida - Kaseya Center - 23 de noviembre - Charlotte, Carolina del Norte - Spectrum Center - 25 de noviembre - Washington, DC - Capital One Arena - 30 de noviembre - Toronto, Ontario - Scotiabank Arena - 5 de diciembre - Brooklyn, Nueva York - Barclays Center - 8 de diciembre - Boston, Massachusetts - TD Garden - 10 de diciembre - Montreal, Quebec - Bell Center - 14 de diciembre - Chicago, Illinois - United Center - 15 de diciembre - Detroit, Michigan - Little Caesars Arena