Mi familia es mi principal motor: Eduardo Capetillo

Ciudad de México.- Lo bueno, lo no tan bueno, lo malo y lo mejor, Eduardo Capetillo lo vive y lo disfruta en familia.

"Me levantan el ánimo cuando me preguntan quién está más guapo, si yo o mi hijo. ¿A quién no le gusta? Es lindo tener comentarios positivos".

"Capeto", quien se hizo popular como integrante de Timbiriche, siendo un adolescente, y luego como solista y actor de telenovelas, acaba de estrenar la emisión dominical Juego de Voces, prepara su concierto en el Teatro Metropólitan y se sabe agradecido con la vida por haber superado el melanoma maligno que lo tiene en estado de remisión desde hace más de cuatro años.

"Mi familia es mi principal motor y dejé de estar mucho tiempo en los escenarios para tomarme el tiempo de dedicarme a mí, para procesar un montón de cosas, como diría Alfonso Ruiz Soto (Doctor en Letras): 'Todos somos sobrevivientes de nuestra propia infancia'. Y todo ha sido parte del proceso", contó Eduardo, en entrevista.

Con 54 años recién cumplidos, el menor de su generación de los Capetillo externó su beneplácito por estar en remisión de cáncer y saber que cada seis meses se tiene que revisar.

"Estoy bien hoy, que es lo importante, es vivir el aquí y el ahora; el tema del melanoma en cualquier lugar brinca otra vez, por lo que debo hacerme una revisión cada seis meses.

"Y si pasa algo, no pasa nada, tenía que pasar; si me voy a morir, de algo me voy a morir, pero lo que importa es el aquí y el ahora", puntualizó el intérprete de "Indiferente".

Capetillo dijo sentirse muy saludable y lleno de energía, lo cual proyecta a través de su físico y su semblante.

"No estaría como estoy físicamente si no estuviera bien por dentro. La autoestima es muy importante. Habla de quererse, de respetarse y si no tuviera una química interna feliz, plena, no lo reflejaría.

"(Con lo del cáncer en la piel) no pasa nada. Si me clavo en eso, me provocaría una química negativa, tengo que darle vuelta a la página. Debo pensar en cosas positivas", señaló Capetillo, quién lleva 30 años casado y tiene cinco hijos.

Tras la transmisión de Juego de Voces, la noche del domingo, y en la que estrellas ya consagradas compiten, y apadrinan, a sus hijos, el artista externó su felicidad porque alcanzaron un gran nivel de audiencia.

"No hay nada mejor que eso, que ver el cariño del público, la aceptación".

Espera dar un gran show

Será el próximo 26 de abril cuando el cantante se reúna con sus seguidores en el Metropólitan, acompañado por su esposa, Biby Gaytán, y su hijo, Eduardo Capetillo Gaytán.

Ante comentarios en redes, sobre si podría llenar el show o no, lejos de molestarse él está concentrado en dar el mejor show de su vida.

"Estoy empezando de cero, estoy muy agradecido con la gente que confió en mí. No está en mí que se llene o no. Está en mí dar el mejor show".

Con su esposa cantará un medley de canciones que fueron éxitos de Timbiriche, como "Si No Es Ahora" y "Con Todos Menos Conmigo", además de que, por supuesto, interpretará "La Mujer que No Soñé".

"(Biby) está preparando algo espectacular. 'Mucha Mujer para Ti' con arreglos muy padres, muy modernos; 'Tan Solo Una Mujer', también con nuevos arreglos.

"Y se viene algo muy bueno que, creo que sí lo hará, que es una combinación de dos canciones muy clásicas de teatro, como 'All That Jazz'.", señaló el intérprete de "Dame una Noche".