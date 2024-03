Premian su actuación

Hace 25 años salió Gilberto Barraza de Ciudad Juárez, la tierra que lo vio nacer, y donde se dio cuenta de que lo suyo era actuar. Desde niño lo que más le gustaba era ir al cine, asegura. También cuenta que cuando veía las películas se imaginaba alguna vez participando en ellas. Y no estaba equivocado porque ese era su camino.

Hoy Gilberto Barraza, de 58 años, cosecha frutos de su pasión. Recientemente recibió la Diosa de Plata a Papel de Cuadro Masculino por su interpretación en “Radical”, película producida y protagonizada por Eugenio Derbez. En ella interpreta el papel de un pepenador amargado por la muerte de su esposa y quien debe hacerse cargo solo de su hija.

La película que escribió y dirigió Christopher Zalla fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Sundance, donde ganó el Premio del Público.

‘Chucho’, padre de Paloma, niña que acude una escuela en Matamoros, una zona marcada por la violencia, es el personaje que desarrolla Gilberto en “Radical”, y el que luego de hacer la audición le dieron al actor juarense por considerar que era justo para él.

“Estoy muy contento porque en cuanto salí de la audición dije este personaje tiene que ser mío, me hablaron y me mandaron el guion y hago la segunda prueba ya con actores y directores presentes”, señala Barraza.

“Te vas a sentir muy orgulloso de hacer este personaje, no pudimos haber elegido a otra persona más que a ti”, le comentaron a Barraza al desarrollar su trabajo y dice, “mira las consecuencias”.

Su trayectoria

Gilberto Barraza empezó como bailarín y fue así como llegó al grupo que dirigía Octavio Trías a la obra “Tomochic”, puesta con la que se habrían de inaugurar el teatro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Tomochic fue el parteaguas de mi carrera como actor. En Alborde Teatro, la compañía de Octavio Trías y donde estaban Perla de la Rosa, Marco Antonio García, Yolanda Abudd, Joaquín Cosío, yo entré con el pie derecho, porque con esa obra nos dimos a conocer en toda la república”, platica Barraza.

En 1999 los actores de Alborde son invitados por Bellas Artes para formar parte del proyecto “Felipe Ángeles” dirigido por el maestro Luis de Tavira.

Gilberto Barraza, con propuestas en puerta, decide quedarse en la Ciudad de México para seguir avanzando en su carrera de actor.

Y así llega la oportunidad de filmar en el 2000 “La Mexicana”, película con Julia Roberts y Brad Pitt.

“Yo ya había filmado con Rodolfo Rodoberti, “Ese Barrio”, pero con “La Mexicana”, me llega mi primera oportunidad ya estando en la Ciudad de México”.

Barraza recuerda su actividad en teatro en Ciudad Juárez como una pasión que tanto a él como a sus compañeros les dejaba grandes satisfacciones pero no para vivir, por eso después de cumplir con el trabajo que cada uno desarrollaba, por las tardes se veían para actuar.

“Yo me dedicaba a la construcción, a la carpintería y jardinería, entre otras cosas. Ya en la noche nos veíamos para ensayar, fue hasta que me quedo en la Ciudad de México que empiezo a vivir de la actuación”.

En el 2001 Gilberto participa en un mediometraje de Alejandro González Iñárritu llamado “Powder Keg”, una analogía de la matanza de Acteal.

“A prtir de ahí viene “La Estancia” también de Gonález Iñárritu donde tengo mi primer protagonico”.

“Con “La Estancia”, gané el ‘Kikito de Oro’ en Gramado Brasil, uno de los festivales más importantes de latinoamérica”.

Barraza comenta que le gustan los proyectos que lo desafían, que lo pongan en jaque, pero que no hay personajes pequeños, todos son importantes porque todos tienen una historia que contar.

“Por pequeño que sea el papel siempre trato de estar metido en los zapatos de mi personaje, aunque si hay algunos que te exigen más que otros”.

“Familia Nacional”, película que puede verse en Vips, es otra de las películas que le ha terminado de abrir puertas.

“Cuando me habla el director Marcelo Tobar, me dice, ‘cuando puse el nombre de Polidio García se me vino tu nombre a la mente y dije, este personaje lo tiene que hacer Gilberto Barraza’”.

Y así como “Familia Nacional” llegaron otras tantas, como “Selva Trágica”, “Chicuarotes”, “Cassandro”, “Bardo” y “Rabia”, por mencionar algunas, además de series y cortometrajes que se pueden ver en diferentes plataformas.

Gilberto Barraza quien el año pasado viajó a Roma para grabar una película con Daniel Craig, se prepara para nuevos llamados, entre ellos para la ópera prima de Rodrigo Prieto, “Pedro Páramo”.