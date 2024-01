Ofrece Paul Giamatti actuación de oro en 'Los Que Se Quedan'

Beverly Hills, EU.- A Paul Giamatti le gustaría dejar claro que tal vez no siempre tenga que actuar como un parlanchín. Sería bueno, sólo para cambiar un poco las cosas, si pudiera retratar a alguien con más probabilidades de expresarse de manera no verbal.

"Por favor, no me hagan hablar tanto", dijo recientemente, en voz baja, con sus ojos avergonzados suplicando al universo.

A los observadores de Giamatti puede resultarles difícil imaginar al actor sin palabras. Es uno de los grandes conversadores del cine, a menudo citado por sus deslumbrantes vuelos de oratoria. Piense en la reprimenda profana de Miles al merlot en Entre Copas (2004), o en el Padre Fundador que azota las virtudes de la independencia en John Adams (2008), o en el impetuoso mánager de boxeo Joe Gould en El Luchador (2005).

Su último papel, como Paul Hunham en Los que se Quedan, un maestro de internado solitario y cascarrabias de Nueva Inglaterra encargado de cuidar niños durante las vacaciones de Navidad, agrega una serie de monólogos memorables a la obra del actor.

Pero Giamatti también imbuye al personaje de un profundo pozo de melancolía y ternura apenas disimulada, rasgos que tienden a revelarse en gestos físicos sin palabras: arrugar la barbilla, entrecerrar un ojo.

"Hay primeros planos donde puedes ver no sólo su transición de un pensamiento al siguiente, sino todos los pequeños micropensamientos que suceden en el medio", dijo Alexander Payne, director de Los que Se Quedan, quien volvió a formar equipo con Giamatti hace casi 20 años después de Entre Copas. "Podrías contratarlo para interpretar al jorobado de Notre Dame y haría un gran trabajo con él".

El verdadero Giamatti es de voz suave, de modales, amables y contemplativo, con la costumbre de mirar a lo lejos cuando necesita ordenar un pensamiento. A menudo se supone erróneamente que Giamatti es similar a sus personajes, lo que es a la vez un cumplido y una molestia.

Aparte de un interés compartido en los arcanos del Imperio Romano, tiene pocas cosas en común con su personaje en Los que se Quedan: un profesor de antigüedades y ogro universitario con problemas oculares y una afección cutánea que le hace oler a pescado.

Sin embargo, Giamatti se encontró extrañamente involucrado en el papel. Sus padres eran profesores y se graduó de una escuela preparatoria similar a la que se muestra en la película. Más que cualquier papel que pueda recordar, se perdió en el personaje, permitiendo que sus propios recuerdos y experiencias influyeran en su actuación.

"Era más inconsciente de lo normal, lo cual era un poco alarmante porque a veces casi sentía que no estaba trabajando lo suficiente, que estaba siendo un vago", dijo Giamatti. "Incluso cuando lo vi, fue extraño. Seguí mirando y pensando: '¿Es eso lo que estaba haciendo?'"

Giamatti nació y creció en Connecticut y asistió a Yale para obtener su título universitario y su maestría en Bellas Artes, Literatura Inglesa y Teatro. Aunque rápidamente descartó la idea de seguir a sus padres en el mundo académico, siempre ha sido un lector voraz.

Tanto en su vida como en su obra, Giamatti siempre se ha sentido atraído por personajes marginales. Es uno de los raros fanáticos del béisbol más interesados en los árbitros que en los jugadores. Incluso en papeles secundarios (un traficante de esclavos a sangre fría en 12 Años Esclavo, un mánager musical engañoso en Letras Explícitas), su presencia aumenta el volumen de la humanidad en la pantalla.

Cuando se prepara para un papel, Giamatti lee y relee el guion numerosas veces, haciendo inferencias sobre cómo se presentaría el personaje en 3D. A menudo busca formas de transformarse físicamente, una tarea para la que su fachada de ciudadano común ha resultado útil.

"Puedes vestirme como un cocinero de comida rápida, o como un mayordomo, o como el Presidente de los Estados Unidos en el siglo XVIII, y parece que debería usar esa ropa", dijo.

En Los que se Quedan, en la que su personaje gradualmente forma un vínculo con un estudiante brillante, pero problemático (Dominic Sessa) y la directora de la cafetería de la escuela (Da'Vine Joy Randolph), Giamatti se dejó crecer un bigote en forma de manillar y usó una chaqueta de palanca inspirada en una similar a la de su padre.

Pero la persona a la que más se encontró canalizando, el hombre que ve cuando ve la película ahora, es un profesor de biología de su propia escuela preparatoria, Choate Rosemary Hall: un sarcástico, "hombre pastoso y peinado" que parecía solitario y olía mal, como un cenicero y un martini.

Como estudiante, Giamatti no pensaba mucho en el hombre y los dos casi nunca intercambiaban palabras. Pero un día, a finales del año escolar, después de un examen en el que había tenido un desempeño inusualmente bajo, el maestro se detuvo ante el escritorio de Giamatti.

"Me devolvió la prueba y me dijo: 'Normalmente, te va muy bien con esto, ¿qué pasó?'", recordó Giamatti. "Tenía como 15 años y simplemente me encogí de hombros: 'No lo sé, hombre'. Pero el tipo se quedó allí, me miró a los ojos y me preguntó: '¿Está todo bien?'".

Giamatti, sintiéndose incómodo, dijo que sí y nunca más volvieron a hablar del tema. Pero el hecho de que el maestro no sólo lo conocía lo suficientemente bien como para sospechar que algo andaba mal, sino que también se preocupaba lo suficiente como para preguntar, siempre lo ha acompañado. "Me tomó por sorpresa", dijo Giamatti.