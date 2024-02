Presentarán ganadores a nominados en la ceremonia del Óscar

Archivo / Agencia Reforma | Michelle Yeoh recibió en 2023 el Óscar a Mejor Actriz, por su trabajo en 'Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo' (Everything Everywhere All at Once)

Ciudad de México.- La entrega de los premios Óscar de este año podría emular la ceremonia del 2009, que destacó porque los actores ganadores de la estatuilla de la edición anterior entregaron los respectivos títulos a los nuevos galardonados. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, el estilo de la gala de 2009 podría recobrar vida durante la próxima entrega de los galardones de la Academia, pues recientemente, la institución confirmó a los actores Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis como presentadores de la ceremonia. Las cuatro personalidades anunciadas fueron ganadoras de las categorías de mejor actor, mejor actriz, mejor actor y actriz de reparto en la ceremonia 95. Hasta el momento, la Academia no ha revelado los planes de la asistencia de tales presentadores, pero el medio estadounidense plantea que se podría leer entre líneas que las participaciones de las otras personalidades, entre ellas Nicolas Cage, Matthew McConaughey y Al Pacino, quienes de la misma manera han alzado el Óscar. Después de 15 años, la ceremonia podría volver al formato emotivo donde los ganadores premian a los nuevos, como ejemplo, el momento en que Sean Penn recibió la estatuilla a Mejor Actor de manos de Adrien Brody, Robert De Niro, Michael Douglas, Anthony Hopkins y Ben Kingsley. Todavía falta que la Academia anuncie a más presentadores, los cuales serán revelados en los próximos días. La ceremonia 96 se realizará el 10 de marzo, en el teatro Dolby, en Los Ángeles.