Los Oscar ahora tienen normas de D.E.I.; 'es solo una actuación', dicen

El replanteamiento nacional de la justicia racial tras el asesinato de George Floyd impulsó a muchas de las instituciones más distinguidas del país a actuar, pocas más que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Tras años de críticas por pasar por alto a las directoras y actrices de color, la Academia anunció un torrente de cambios orientados a la diversidad. Una de las medidas más destacadas afectaba al trofeo más codiciado de la Academia: Para optar al Oscar a la mejor película, las películas debían cumplir una nueva serie de normas de diversidad e inclusión.

Esta nueva norma, que se aplica por primera vez en la ceremonia de este domingo, es complicada y amplia.

Una lista de cuatro categorías y nueve subcategorías cubre casi todos los aspectos de la producción cinematográfica. Se tiene en cuenta la diversidad en la contratación (actores, directores, maquilladores, publicistas, becarios). También el argumento de la película. Para optar al premio, las películas deben demostrar que cumplen dos de las cuatro categorías principales de representación: en la pantalla (actores, argumento), fuera de ella (escenógrafos, maquilladores), programas de formación y marketing.

Los líderes de la Academia se iluminan como marquesinas de teatro cuando hablan de las normas, las califican de éxito y señalan una encuesta realizada a los miembros en 2023 en la que el 85% de los encuestados afirmaron que era "importante" que la organización liderara la representación, la inclusión y la equidad.

Sin embargo, los críticos de la industria cinematográfica han descrito las normas como el equivalente al oropel, endebles y vistosas, que sirven más para adornar la imagen de Hollywood que para ayudar a las personas que la industria del cine ha pasado por alto durante mucho tiempo.

Ejecutivos de algunas de las principales compañías cinematográficas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no querían parecer contrarios a la inclusión, dijeron que los mandatos de diversidad han cambiado poco su forma de hacer películas, en gran parte porque las normas son muy fáciles de cumplir.

El director Spike Lee, cuyas películas a menudo exploran la atormentada historia del país con el racismo, ha dicho que aunque cree que el "corazón de la academia está en el lugar correcto", las normas contienen "un montón de lagunas". Lee, que declinó hacer más comentarios, también ha dicho que nada cambiará a menos que los responsables de los estudios que dan luz verde a las películas procedan de entornos más diversos.

En el lado más conservador de Hollywood -o de lo que puede parecer conservador en un enclave tan azul-, el actor Richard Dreyfuss, que a menudo se mofa de sus colegas más liberales, ha calificado las reglas de la mejor película de "desconsideradas", "condescendientes" y un atentado a la libertad artística. "Me hacen vomitar", dijo.

En varios aspectos, la diversificación ha mejorado, y los Oscar de este año se parecen mucho más a los Estados Unidos de 2024. Siete de los 20 actores nominados pertenecen a grupos históricamente subrepresentados. Lily Gladstone es la primera nativa americana nominada a mejor actriz por su papel en "Asesinos de la luna florida". Colman Domingo está nominado a mejor actor por su papel del activista de los derechos civiles Bayard Rustin.

Y la categoría de mejor película incluye filmes con repartos diversos, como "Barbie" y "American Fiction", e historias, como "Vidas pasadas", sobre el fatídico reencuentro entre una mujer coreana-estadounidense y su amiga de la infancia.

También está "Oppenheimer", que recibió 13 nominaciones y es considerada por los analistas como la principal candidata al Oscar. La película tiene temas profundos y críticas eufóricas, exactamente el tipo de trabajo que la Academia suele premiar.

Pero debido a su contexto histórico, el reparto es casi todo blanco. La película biográfica, dirigida por Christopher Nolan, está ambientada en gran parte durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército y la mayor parte de la sociedad estadounidense aún estaban segregados. Su trama -sobre el programa clasificado para desarrollar la bomba atómica- se centra en hombres poderosos y privilegiados que trabajan en las instituciones académicas más elitistas del país.

Aun así, "Oppenheimer" cumplió con creces los requisitos de diversidad para el premio a la mejor película.

Superó uno de los requisitos de contratación fuera de la pantalla porque casi una docena de mujeres ocuparon puestos de responsabilidad en el equipo, como diseñadora de vestuario, escenógrafa, montadora y peluquera jefe. Al menos un puesto directivo fue ocupado por alguien de un grupo racial o étnico infrarrepresentado: la jefa de maquillaje, Luisa Abel, que es hispana.

Incluso sin esas decisiones de contratación, "Oppenheimer" habría cumplido los requisitos. Esto se debe a que su estudio, Universal, ha creado programas internos, formación en la carrera y desarrollo de audiencias que ayudan a satisfacer las normas para casi todas las películas que hace.

Desde 2021, Universal cuenta con un amplio programa de formación de equipos para personas infrarrepresentadas. La mayoría de las películas de Universal participan en él, y "Oppenheimer" no fue una excepción.

Universal, más que otros estudios, también cuenta con un equipo diverso de marketing y distribución, incluido Dwight Caines, presidente de marketing nacional del estudio, que es negro. (Todos sus homólogos en otros grandes estudios son blancos).

Los defensores de las normas afirman que nunca han pretendido ser una panacea para los problemas de representación de Hollywood, sino una forma de iniciar una conversación más amplia sobre la diversidad.

"Las normas no son difíciles de cumplir; seré la primera persona en decirlo", dijo Jeanell English, que trabajó en la Academia en sus esfuerzos de impacto e inclusión hasta el verano pasado. "Pero lo que están haciendo es iniciar conversaciones críticas en esta comunidad sobre la representación".

La Academia ha sido objeto de críticas durante años, especialmente tras el movimiento "Oscars So White" de 2015 y 2016, cuando los votantes propusieron candidatos a actores exclusivamente blancos.

A partir de entonces, la Academia experimentó una mejora al ampliar considerablemente el número de sus miembros. Pero algunos críticos denuncian que el cambio no ha sido lo suficientemente rápido. Un nuevo estudio sobre el género, la raza y el origen étnico de los directores realizado por la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California desestima las promesas de diversificación como "actos performativos de la industria del entretenimiento y no como pasos reales hacia el fomento del cambio".

A algunos les preocupa que las normas puedan entorpecer la visión artística y no quieren que la Academia se entrometa en las decisiones creativas.

"Sí, en efecto, debe haber diversificación", dijo F. Murray Abraham, ganador del premio al mejor actor. "Pero espero que nuestra búsqueda de la misma amplíe en lugar de inhibir nuestros instintos creativos".

Por muy laxas que parezcan las nuevas normas, sigue habiendo problemas de exclusión. Más de 250 expertos de Hollywood firmaron en enero una carta abierta en la que imploraban a la Academia que revisara sus normas para incluir a los judíos.

"Aunque aplaudimos los esfuerzos de la Academia por aumentar la diversidad y la autenticidad de las historias, un esfuerzo de inclusión que excluya a los judíos está impregnado de antisemitismo y lo malinterpreta", decía la carta, entre cuyos firmantes se encontraban Mayim Bialik, Tiffany Haddish y Amy Schumer.

Como descubrió Universal, los requisitos de la academia plantean otro problema: la posibilidad de demandas judiciales. Los estudios gozan de amplias protecciones en virtud de la Primera Enmienda a la hora de tomar decisiones de casting como una cuestión de libertad artística. Pero serían los estudios, y no la Academia, los que tendrían que asumir la responsabilidad si un hombre blanco consiguiera una demanda, por ejemplo, por haberle sido denegado un trabajo en el equipo debido a las normas.

Los abogados de Universal también advirtieron que hacer ciertas preguntas a los empleados -las detalladas necesarias para rellenar los formularios de la academia- era ilegal. ("¿Es usted gay?" "¿Tiene alguna discapacidad mental?") Para sortear ese obstáculo, el estudio decidió dirigirse a 20 altos ejecutivos de marketing con una pregunta: Esta es la información sobre diversidad que quiere la academia: ¿se sentiría cómodo compartiéndola voluntariamente? Aproximadamente la mitad respondió afirmativamente.

Meredith Shea, directora de miembros, impacto e industria de la Academia, afirma que las normas de inclusión siempre han pretendido ser más un estímulo que un edicto.

"El objetivo no es excluir", dijo Shea. "No se trata de decirle a la gente qué historias contar, cómo contarlas, a quién contratar o cómo hacer un casting. Sólo queremos que todo el mundo tenga una visión lo más amplia posible del proceso cinematográfico". ¿Se está debatiendo al menos la posibilidad de incorporar a personas que históricamente han quedado excluidas?".

Marc Tracy ha contribuido con su reportaje.

Se hizo una corrección el 8 de marzo de 2024: En una versión anterior de este artículo se escribió mal el apellido del jefe de marketing nacional de Universal Studio. Se trata de Dwight Caines, no Cane.