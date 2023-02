Natalia Lafourcade repite triunfo mexicano en el Grammy

Ciudad de México.- Natalia Lafourcade repitió la hazaña de ganar un Grammy en la categoría Mejor Álbum Regional Mexicano por su disco Un Canto Por México, El Musical.

La cantante se enfrentó, en esta categoría, a Chiquis Rivera, Los Tigres del Norte, Christian Nodal y Marco Antonio Solís y fue reconocida en un anunció previo a la ceremonia televisada.

Hace un par de años, Lafourcade triunfó en la misma categoría con su trabajo Un Canto Por México, Vol. 1, basado en el concierto realizado el pasado 4 de noviembre de 2019 para la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho.

Cabe destacar que este es el tercer premio Grammy de la cantautora mexicana.

Otros premios para latinos incluyeron a mejor álbum de pop latino para Pasieros de Rubén Blades y la banda brasileña Boca Livre.

El premio a mejor álbum latino de rock o alternativo fue para el multipremiado Motomami de la artista catalana Rosalía.

Arturo O'Farrill recibió el premio a mejor álbum de latin jazz por Fandango At The Wall In New York, un álbum realizado con su agrupación The Afro Latin Jazz Orchestra y The Congra Patria Son Jarocho Collective.

"El amor es la única moneda que tenemos", dijo O'Farrill, quien suma con este su sexto Grammy.

El recién casado Marc Anthony se llevó en ausencia el premio a mejor álbum tropical latino por Pa'lla Voy.

La premiere contó con un número musical del colombiano Carlos Vives y la participación de la vocalista La Marisoul, de la agrupación angelina La Santa Cecilia, en un popurrí de apertura.

Premian a Encanto

Encanto recibió el premio a mejor banda sonora compilada, mejor canción compuesta para un medio audiovisual por "No se habla de Bruno", creación del artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, y el gramófono de mejor banda sonora para un medio audiovisual, este último por el trabajo de la compositora Germaine Franco.

"Muchas gracias a todos, a la Academia y a todos los músicos... La mitad de la banda que ven tocando hoy participó en la banda sonora", dijo Franco, señalando a la banda que musicalizó la premiere de los Grammy en la que se entregaron la mayoría de los premios otorgados por la Academia de la Grabación, previo a la ceremonia televisada.

La compositora estadounidense de origen mexicano agradeció a su madre y a su hijo Mateo por darle fortaleza.

"Me siento honrada de ser la primera mujer de color, creo, en estar aquí", agregó sobre la categoría de mejor banda sonora para un medio audiovisual históricamente dominada por artistas masculinos como John Williams y Hans Zimmer.