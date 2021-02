Milye Cyrus brilla en el Super Bowl

Tomada de Instagram / Miley Cyrus

Ciudad de México— Miley Cyrus se unió a la lista de artistas que se presentaron este domingo 7 de febrero en el Super Bowl 2021, uno de los eventos deportivos más esperados del año. La cantante estadounidense ofreció un espectáculo inigualable y lleno de nostalgia, pues interpretó algunos de sus éxitos musicales que la catapultaron en la industria musical, publicó Milenio.

Las celebraciones y eventos con motivo de la final de la NFL tendrán que reinventarse debido a la pandemia de covid-19. Ese fue el caso del show que ofreció la intérprete de "Wrecking Ball" que se transmitió de manera virtual.

La cita para disfrutar de su show fue nada menos que en TikTok a través de la cuenta oficial de la NFL. Y, sin duda, Miley Cyrus se robó la tarde sobre un escenario cuya escenografía capturaba la esencia de cada una de sus canciones.

Durante el show, la cantante rockeó en el escenario con su característico estilo. Interpretó temas como "Plastic Hearts", "Heart of Glass","High" y "Bad Karma", además contó como invitado estrella a Billy Idol.

Sin embargo, las emociones se pusieron a flor de piel cuando cantó "Party in the U.S.A", momento en el que Miley Cyrus expresó su apoyo a Britney Spears. La cantante también interpretó "The Climb" y "Wrecking Ball", tema que en su momento se volvió muy controversial.

Cabe mencionar que el show fue en honor a los trabajadores de salud que luchan contra la pandemia de covid-19. Además, como una especie de homenaje al fútbol americano, Cyrus lució un jersey y un conjunto estilo cheerleader, similar al de las porristas.