The Weeknd y Miley Cyrus hacen los honores

Este año el Super Bowl celebra su edición número 55 y si bien, el encuentro entre Bucaneros de Tampa Bay, con Tom Brady al frente del equipo, y Jefes de Kansas, con Pat Mahomes como quarterback, ha despertado las expectativas en una temporada extraña por el covid-19, el show de medio tiempo no se ha quedado atrás

Este año, el canadiense The Weeknd será el headliner y Miley Cyrus hará un homenaje a todos los trabajadores de la salud que han combatido la pandemia en Estados Unidos, muchos de ellos invitados por la NFL al evento deportivo.

La batuta de uno de los espacios televisivos más redituables la llevará The Weeknd, quien, si bien es famoso por sus videos musicales gráficos y sus presentaciones con sangre y violencia, en esta ocasión tiene algo diferente en mente ya que atenuará su actuación para que sea apta para toda la familia.

“Seré respetuoso con los espectadores. De todas formas incorporaré algo de la línea argumental. Es una historia muy cohesiva que he contado a lo largo de esta era y de este año. La historia continuará, pero definitivamente la mantendré para público general por las familias’’, dijo The Weeknd a la agencia Associated Press.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021, patrocinado por Pepsi, será diferente este año debido a la pandemia, y The Weeknd dijo que usará distintas partes del estadio, el campo y un poquito de su famoso y enorme barco pirata, aunque el cantante dijo que no revelaría más detalles ya que el público tendría que ver el show hoy.

Por su parte, Miley Cyrus será la encargada del concierto en vivo que trasmitirá por primera vez la aplicación TikTok como parte del show denominado TikTok Tailgate Preshow.

Con una alianza entre la NFL y la aplicación TikTok para producir un show previo al partido entre Bucaneros y Jefes, es como la organización deportiva homenajeará a siete mil 500 trabajadores estadunidenses de la salud —vacunados— que han trabajado durante la pandemia y fueron invitados tanto al evento como al partido.

“¡¡¡Super Bowl LV!!! Estaré ahí para el TikTok Tailgate. No puedo esperar para hacer este show para los invitados de honor de la NFL antes del partido... los trabajadores de la salud de Tampa y de otras ciudades del país”, dijo Miley en su cuenta de Twitter.

El evento podrá verse en vivo a través de la aplicación desde las 12:30 horas (tiempo de México); durante la transmisión televisiva previa al partido se podrán ver porciones de este show.

“Estos dedicados trabajadores de la salud continúan poniendo sus propias vidas en riesgo para ayudar a otros y les debemos toda nuestra gratitud. Esperamos que aunque sea de una manera pequeña esta iniciativa inspire a nuestro país y reconozca que estos americanos son verdaderos héroes”, sentenció Roger Goodell, comisionado de la NFL durante el anuncio oficial del TikTok Tailgate.

Sin embargo, la música, desde hace 55 años, ha estado presente en el encuentro deportivo. Todo comenzó con las bandas de las universidades estatales que se presentaban para animar los primeros medios tiempos de los primeros encuentros entre los equipos ganadores de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional de Football.

Poco a poco personajes de la escena del jazz como Lionel Hampton o Ella Fitzgerald, Mercer Ellington, Andy Williams, la soprano Marguerite Piazza, fueron los primeros en irse sumando al show y fueron quienes abrieron la puerta a figuras más mediáticas.

Para los años 80 Motown, George Town, Chubby Checker, The Rockettes y Elvis Presto hicieron sus apariciones en diferentes ediciones del Super Bowl, pero fue en los 90 cuando personajes como New Kids on the Block, Michael Jackson, Patti Labelle, Tony Bennett, Diana Ross, The Blues Brothers, ZZ Top y James Brown llevaron a otro nivel de producción los shows.

Para el 2000 el medio tiempo del Super Bowl ya era un acontecimiento mediático mundial en el que personas de diferentes edades se sumaban a la transmisión del partido, aún sin ser fanáticos de los equipos que jugaban o incluso del mismo deporte. Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, U2, Sting, Janet Jackson, The Rolling Stones, Justin Timberlake, Prince, Bruce Springsteen, The Who y Paul McCartney, entre muchos otros, de alguna forma le han robado 15 minutos de protagonismo al Super Bowl.