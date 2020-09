Hospitalizan a Andrea Legarreta por neumonía

Ciudad de México.- A unos días de anunciar que había contraído Covid-19 junto a toda su familia, Andrea Legarreta anunció que fue hospitalizada para vigilarse una neumonía que desarrolló.

Aclaró que su esposo Erik Rubín y sus hijas están reaccionando bien ante el virus.

"No tengo nada grave, no estoy delicada, estoy nada más viendo cómo se desarrolla esta neumonía, y lo que no quieren es que sea algo de riesgo. Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno.

"Como pueden ver, estoy bien, me siento bien, estoy positiva, solamente es muy común en algunos pacientes con Covid desarrollar neumonía, misma que se va a ir ya, se los aseguro. Al parecer estaré un par de días y me terminaré de ir a curar a casa", compartió Legarreta en su cuenta de Instagram.

Previo a la publicación, la conductora del programa Hoy compartió una serie de videos donde mostraba cómo son transportados los pacientes infectados para evitar el contagio con otras personas.

Además aprovechó para aclarar que aunque estuvo saliendo un par de veces con su familia, a restaurantes y al cine, siempre lo hicieron con todas las medidas necesarias, por lo que sigue sin estar segura de cómo pudo haberse contagiado.

"Lo único que sé es que he tratado de ser cuidadosa, responsable y protectora de mi gente desde el día uno, pero sucedió. Y la verdad es que estoy bien, estamos bien así como mucha gente que nos está viendo".