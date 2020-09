‘Mulan’ rompe esquemas

AP AP AP AP AP APa AP AP

Los Angeles‒ Por fin terminó el suspenso. Después de que Disney pusiera su película ‘Mulan’ en el limbo cinematográfico, hoy el remake de acción real del clásico de Disney se estrenará en la plataforma Disney+, el servicio bajo demanda del gigante del entretenimiento estadounidense.

Para verla habrá que pagar 30 dólares adicionales del costo de la membresía que es de 7 dólares. Será hasta el próximo 4 de diciembre cuando los suscriptores podrán verla sin costos adicionales.

En los mercados en los que Disney Plus no está disponible, probablemente se proyectará en los cines de aquellos países donde no esté disponible Disney+ (China, Hispanoamérica) o donde ya se pueda acudir a las salas.

Yifei Liu es la protagonista de la versión en acción real de ‘Mulán», cuyo estreno iba a ser el pasado marzo.

Cambia las reglas

La decisión de Disney está relacionada con el reciente acuerdo entre el estudio Universal y la cadena de cines AMC que reduce a tres semanas el lanzamiento de películas en plataformas tras su estreno en salas.

‘El rey león’, ‘La bella y la Bestia’, ‘Aladdin’, ‘El libro de la selva’, ‘101 dálmatas’. Disney se asegura cada verano un pelotazo con la traslación a imagen real de uno de sus clásicos de dibujos animados. ‘Mulan’ no iba a ser una excepción y por eso Disney Plus la ofrece a sus abonados.

Sobre la producción

El personaje de Mushu será reemplazado, el guardián y consejero que acompaña a Mulan durante la guerra contra los hunos, tendrá forma de ave fénix.

En cuanto a las canciones originales, también presentarán cambios

Walt Disney Pictures analizó durante un año quién debía ser la mujer ideal para personificar a esta guerrera en su versión ‘live action’

Christina Aguilera interpretó la canción Loyal Brave Blue, tema musical oficial de la película, y también es la intérprete de la versión en español titulada ‘El mejor guerrero’

De acuerdo con la crítica, la cinta tiene un impresionante atractivo visual de principio a fin

Los bellos paisajes (filmados por la cinefotógrafa Mandy Walker), los vestuarios coloridos, divinos e intrincados de Bina Daigeler, las elaboradas secuencias de combate y los rostros de los actores.

Ficha técnica

Mulan

Hoy en Disney+

Tiene una clasificación PG-13

(que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) por escenas de violencia

Duración: 115 minutos