Famosos tienden su mano a Britney tras documental

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Celebridades como Sarah Jessica Parker y Miley Cyrus se han unido a los miles de fanáticos que han incrementado sus muestras de apoyo a la cantante Britney Spears tras el estreno de un documental sobre su vida.

De acuerdo con CNN una ola de mensajes a favor de Spears se hizo viral en redes sociales tras el estreno de Framing Britney Spears, un documental producido por The New York Times que se estrenó este domingo en la plataforma de streaming Hulu.

El largometraje sigue el ascenso a la fama de la artista mientras que profundiza en la batalla legal que ella sostiene contra su familia, principalmente contra su padre, Jamie Spears, por el tutelaje que la corte le impuso hace unos años.

La intérprete de "Baby One More Time" ha dicho a través de su abogado que ya no desea que su padre se haga cargo de sus finanzas, y que quiere que la ley le permita hacerse cargo legalmente de su vida.

A través de sus redes Parker y la actriz Bette Midler publicaron un tuit con el hashtag #FreeBritney, el cual se ha hecho viral en los últimos años y ha encausado a los fans de la famosa a protestar a favor de la eliminación de su tutelaje.

En cambio, Cyrus envió un mensaje a Spears en el show que dio este domingo al Super Bowl.

"¡Amamos a Britney!", indicó la hija de Billie Ray Cyrus mientras daba su espectáculo.

Otra celebridad que se sumó a la causa en favor de la Princesa del Pop fue Hayley Williams, vocalista de Paramore, quien también ocupó sus redes sociales para dar su opinión.

"Ningún artista de hoy tendría que soportar la tortura literal que los medios, la sociedad y los misóginos absolutistas le infligieron", escribió Williams.

"La conversación sobre la conciencia de la salud mental, culturalmente, nunca podría estar donde está sin el terrible precio que ha pagado".

Spears tiene agendada su próxima audiencia judicial en la batalla por su tutela para el próximo 11 de febrero.

Hora de publicación: 17:48 hrs.