Eddie Murphy es incluido en el Salón de la Fama de los NAACP Image Awards

Associated Press

Los Ángeles— Eddie Murphy fue incluido en el Salón de la Fama de los NAACP Image Awards, en el programa de la organización que destacó las obras de artistas y atletas afroamericanos.

Después de que Murphy aceptó su premio de inducción ayer por la noche, el actor y comediante dijo que estaba "muy conmovido" por el honor. Su viejo amigo y coprotagonista de “Coming 2 America”, Arsenio Hall, le entregó el premio.

“He estado haciendo películas durante 40 años… 40 años. Esto es lo perfecto para conmemorar eso y ser llevado al salón de la fama”, dijo. "Muchísimas gracias. Estoy muy conmovido".

El ingreso al salón de la fama se otorga a un individuo que es visto como un pionero en su campo respectivo y cuya influencia dio forma a la "profesión para las generaciones venideras".

Los miembros anteriores incluyen a Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Spike Lee, Ray Charles y Sidney Poitier. Los homenajeados más recientes en ser admitidos fueron Cheryl Boone Isaacs y Paris Barclay en 2014.

Murphy comenzó su carrera como cómico cuando era adolescente y finalmente se unió al elenco de "Saturday Night Live". Protagonizó el éxito de taquilla "48 Hours" y dejó su huella en una gran cantidad de películas como "Beverly Hills Cop", "Coming to America", "The Nutty Professor", "Dr. Dolittle” y “Dolemite Is My Name”. Su última película "Coming 2 America" fue lanzada en Amazon este mes.